Os Crimes De Fortitude nova série estréia em abril no Brasil

Sadado dia 1 de Abril as 21h30 estréia a nova série Os Crimes De Fortitude no canal MaisGlobosat.

Sinópse da série

Série de ficção que mostra a cidade de Fortitude, localizada no Ártico e reconhecida como a cidade mais segura do planeta, até que violentos crimes acabam com a paz local.

Link com a Informação;http://maisglobosat.globo.com/programacao.html