Filhos Da Guerra nova série estréia em abril no Brasil

Domingo dia 2 de Abril as 21h30 estréia a nova série Filhos Da Guerra no canal MaisGlobosat.

Sinópse da série

Bélgica, 1914. Vincent Boesman é convocado pelo exército, deixando sua família preocupada. Um pouco depois, a Alemanha invade a Bélgica, fazendo a população sentir as primeiras consequências da 1 Guerra Mundial.

Link com a Informação:http://maisglobosat.globo.com/programacao.html