Você está lendo um tópico

Televisão > Cinema

Carolina Ferraz vive travesti no cinema. Confira as estreias da semana!

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 58 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 15:25 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23857 | Redação





Scarlett Johansson é destaque em filme de ação nos cinemas. Confira as estreias da semana! (Divulgação) Scarlett Johansson é destaque em filme de ação nos cinemas. Confira as estreias da semana! (Divulgação)

As águas de março fecharam o verão e o mês de abril já está chegando.



Muita ação e comédia prometem animar o primeiro final de semana de abril nos principais cinemas brasileiros.



Scarlett Johansson é destaque no longa " A Vigilante do Amanhã: Ghost in the shell ".



Confira abaixo todas as estreias desta última quinta-feira, dia 30 de março:







A Vigilante do Amanhã: Ghost in the shell



Num mundo pós 2029, uma major ciborgue comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos.















Central - O filme



O documentário mostra a realidade do Presídio Central de Porto Alegre, considerada a pior prisão do Brasil e definida como “A Masmorra do Século 21” pela CPI do Sistema Carcerário do Congresso Nacional.















O mundo fora do lugar



Em uma tarde qualquer, Paul Kromberger se depara na internet com uma fotografia da diva da ópera americana Caterina Fabiana, uma mulher aflitivamente parecida com sua já falecida esposa Evelyn. Em pouco tempo, sua inquietação a respeito da semelhança das duas é transferida a sua filha, Sophie, que, curiosa, resolve cruzar o Atlântico para encontrar esta desconhecida.















O espaço entre nós



Gardner Elliot, o primeiro humano nascido em Marte, viaja à Terra para descobrir as verdades sobre seu pai biológico e seu nascimento. Ao seu lado, Tulsa também embarca nesta jornada.















A Glória e a Graça



A história da relação distante entre Glória, uma travesti bem sucedida, e Graça, sua irmã.















Os belos dias de Aranjuez



Um lindo dia de verão. Um jardim. Um terraço. Uma mulher e um homem sob as árvores e um vento suave. Na vasta planície, a silhueta de Paris.

A conversa começa: perguntas e respostas entre a mulher e o homem. Fala-se de experiências sexuais, infância, memórias, a essência do verão e a diferença entre os sexos, pela perspectiva feminina e a percepção masculina.















Eu te levo



Rogério, 29 anos, é um sujeito calado que ainda mora com a mãe, em Jundiaí, uma cidade industrial do interior de São Paulo. Seu pai acaba de falecer e ele é obrigado a cuidar da loja da família. Meio perdido e ainda de luto, ele acredita que a solução para os seus problemas é ir atrás de um velho sonho de infância: ser bombeiro.















O ornitólogo



Fernando é um solitário homem de 40 anos que trabalha como um ornitólogo. Ele decide viajar pelo curso de um rio a bordo de um caiaque, mas quando uma correnteza forte derruba sua pequena embarcação, ele inicia uma jornada sem volta e repleta de perigos.















Mulheres do século 20



A história de três mulheres que exploram o amor e a liberdade no sudoeste da California no fim dos anos 1970.















Galeria F



Theodomiro Romeiro dos Santos, militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, iniciou seu combate a ditadura brasileira aos 14 anos de idade, e chegou a ser preso aos 18, matando um dos agentes ao resistir à prisão. Agora, ele refaz toda a sua trajetória, contando de quando foi preso e torturado durante nove anos.















O poderoso chefinho



Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força.







As águas de março fecharam o verão e o mês de abril já está chegando.Muita ação e comédia prometem animar o primeiro final de semana de abril nos principais cinemas brasileiros.Scarlett Johansson é destaque no longa "".Confira abaixo todas as estreias desta última quinta-feira, dia 30 de março:Num mundo pós 2029, uma major ciborgue comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos.O documentário mostra a realidade do Presídio Central de Porto Alegre, considerada a pior prisão do Brasil e definida como “A Masmorra do Século 21” pela CPI do Sistema Carcerário do Congresso Nacional.Em uma tarde qualquer, Paul Kromberger se depara na internet com uma fotografia da diva da ópera americana Caterina Fabiana, uma mulher aflitivamente parecida com sua já falecida esposa Evelyn. Em pouco tempo, sua inquietação a respeito da semelhança das duas é transferida a sua filha, Sophie, que, curiosa, resolve cruzar o Atlântico para encontrar esta desconhecida.Gardner Elliot, o primeiro humano nascido em Marte, viaja à Terra para descobrir as verdades sobre seu pai biológico e seu nascimento. Ao seu lado, Tulsa também embarca nesta jornada.A história da relação distante entre Glória, uma travesti bem sucedida, e Graça, sua irmã.Um lindo dia de verão. Um jardim. Um terraço. Uma mulher e um homem sob as árvores e um vento suave. Na vasta planície, a silhueta de Paris.A conversa começa: perguntas e respostas entre a mulher e o homem. Fala-se de experiências sexuais, infância, memórias, a essência do verão e a diferença entre os sexos, pela perspectiva feminina e a percepção masculina.Rogério, 29 anos, é um sujeito calado que ainda mora com a mãe, em Jundiaí, uma cidade industrial do interior de São Paulo. Seu pai acaba de falecer e ele é obrigado a cuidar da loja da família. Meio perdido e ainda de luto, ele acredita que a solução para os seus problemas é ir atrás de um velho sonho de infância: ser bombeiro.Fernando é um solitário homem de 40 anos que trabalha como um ornitólogo. Ele decide viajar pelo curso de um rio a bordo de um caiaque, mas quando uma correnteza forte derruba sua pequena embarcação, ele inicia uma jornada sem volta e repleta de perigos.A história de três mulheres que exploram o amor e a liberdade no sudoeste da California no fim dos anos 1970.Theodomiro Romeiro dos Santos, militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, iniciou seu combate a ditadura brasileira aos 14 anos de idade, e chegou a ser preso aos 18, matando um dos agentes ao resistir à prisão. Agora, ele refaz toda a sua trajetória, contando de quando foi preso e torturado durante nove anos.Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído