Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

HBO e Telecine preparam grandes estreias para este sábado, dia 1º

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 125 visitas.





Qual a estreia mais aguardada para este sábado, dia 1/4? O Homem Nas Trevas 50.00% Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos 50.00%

Vcfaz.tv em Hoje, 15:35 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23857 | Redação





HBO e Telecine preparam grandes estreias para este sábado, dia 1º (Divulgação) HBO e Telecine preparam grandes estreias para este sábado, dia 1º (Divulgação)

Os canais de televisão por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes estreias para este sábado, dia 1º de abril, a partir das 22h.



No suspense " O Homem Nas Trevas ", em cartaz na HBO , três adolescentes sempre escaparam de seus roubos, todos perfeitamente planejados. No entanto, quando realizam seu último crime, assaltando a casa de um senhor cego, o jogo muda. Encarcerados no local, eles precisam lutar por suas vidas contra um psicopata cheio de segredos e terrivelmente habilidoso.



Baseado no game de sucesso, " Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos " é destaque do Telecine Premium . A região de Azeroth sempre viveu em paz, até a chegada dos guerreiros Orc. Com a abertura de um portal, eles puderam chegar à nova Terra com a intenção de destruir o povo inimigo. Cada lado da batalha possui um grande herói, e os dois travam uma disputa pessoal, colocando em risco seu povo, sua família e todas as pessoas que amam. Com Paula Patton, Ben Foster e Travis Fimmel. Os canais de televisão por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes estreias para este sábado, dia 1º de abril, a partir das 22h.No suspense "", em cartaz na, três adolescentes sempre escaparam de seus roubos, todos perfeitamente planejados. No entanto, quando realizam seu último crime, assaltando a casa de um senhor cego, o jogo muda. Encarcerados no local, eles precisam lutar por suas vidas contra um psicopata cheio de segredos e terrivelmente habilidoso.Baseado no game de sucesso, "" é destaque do. A região de Azeroth sempre viveu em paz, até a chegada dos guerreiros Orc. Com a abertura de um portal, eles puderam chegar à nova Terra com a intenção de destruir o povo inimigo. Cada lado da batalha possui um grande herói, e os dois travam uma disputa pessoal, colocando em risco seu povo, sua família e todas as pessoas que amam. Com Paula Patton, Ben Foster e Travis Fimmel.











CyberBattery em Hoje, 16:15



anos | Out 2015 | Mensagens: 1239 | Carapicuíba - SP



Não entendo pq os responsáveis pela distribuição dos filmes no brasil ainda insistem em alterar o nome do filme para ficar abrasileirado, o nome do filme é Don't Breathe ou em tradução livre Não Respire ;



Fica parecendo filme de terror quando põe a palavra trevas, quando na verdade o filme é um excelente crime~suspense com 87% no rotten, enquanto o Warcraft ficou com apenas 28%.



Se for assistir Don't Breathe dê preferência ao idioma original.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído