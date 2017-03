Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Record, RedeTV e SBT seguem perdendo audiência fora da TV paga

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 99 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 15:54 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23857 | Redação





Record, RedeTV e SBT seguem perdendo audiência fora da TV paga (Divulgação) Record, RedeTV e SBT seguem perdendo audiência fora da TV paga (Divulgação)

A grande cartada das emissoras Record, RedeTV e SBT contra as operadoras de televisão por assinatura pode ter resultado diferente do esperado. As três emissoras eram responsáveis por cerca de 20% da audiência da TV paga em São Paulo.



Nesta última quinta-feira, dia 30 de março, as três emissoras sentiram os primeiros sintomas da ausência na grade de programação das principais operadoras. A Record TV fechou sua média diária (considerada das 7h à 0h) em 5,2 pontos. Nas demais quintas-feiras do mês a emissora havia registrado uma média de pouco mais de 8 pontos. O SBT perdeu 1 ponto de média e fechou o dia também com 5,2 pontos (contra 6,2 nas outras semanas). A RedeTV viu sua audiência despencar pela metade e fechou o período com 0,30 pontos.



O programa Balanço Geral SP que costumava dar trabalho para a equipe do Vídeo Show, da Globo, sofreu com o apagão terrestre. A atração da Record marcou média de 5,5 pontos contra 11,8 pontos da Globo. Na RedeTV, o programa " A Tarde é Sua " registrou uma queda de 1,6 para 1 ponto se comparado o resultado da última semana. A grande cartada das emissoras Record, RedeTV e SBT contra as operadoras de televisão por assinatura pode ter resultado diferente do esperado. As três emissoras eram responsáveis por cerca de 20% da audiência da TV paga em São Paulo.Nesta última quinta-feira, dia 30 de março, as três emissoras sentiram os primeiros sintomas da ausência na grade de programação das principais operadoras. Afechou sua média diária (considerada das 7h à 0h) em 5,2 pontos. Nas demais quintas-feiras do mês a emissora havia registrado uma média de pouco mais de 8 pontos. Operdeu 1 ponto de média e fechou o dia também com 5,2 pontos (contra 6,2 nas outras semanas). Aviu sua audiência despencar pela metade e fechou o período com 0,30 pontos.O programaque costumava dar trabalho para a equipe do Vídeo Show, da Globo, sofreu com o apagão terrestre. A atração da Record marcou média de 5,5 pontos contra 11,8 pontos da Globo. Na RedeTV, o programa "" registrou uma queda de 1,6 para 1 ponto se comparado o resultado da última semana.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído