SKY BRASIL 1 - ATIVADO

valdecir adorno em Hoje, 15:59



anos | Fev 2005 | Mensagens: 2896 | Cascavel - PR







http://www.portalbsd.com.br/satelite_canais.php...d=201&mux=SIM Localizado o primeiro transponder do satélite SKY Brasil 1, em 11422 H 30000, um mux com 10 canais.











Ademir em Hoje, 16:05



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2927 | Paranavaí - PR







Será que a qualidade desses canais HD será melhor do que no sat atual da sky? Será que a qualidade desses canais HD será melhor do que no sat atual da sky?

















