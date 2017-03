Você está lendo um tópico

Satélite SES-10 é lançado com sucesso no foguete reutilizado Falcon 9 (Divulgação) Satélite SES-10 é lançado com sucesso no foguete reutilizado Falcon 9 (Divulgação)

A SES anunciou que o satélite SES-10 foi colocado em órbita com sucesso a bordo de um foguete orbital reutilizado (que já havia sido usado em um lançamento anterior e retornado com sucesso à terra) Falcon 9 da SpaceX , às 19h27, partindo do Kennedy Space Center, Florida. O SES-10 é o primeiro satélite comercial geoestacionário lançado em um foguete já comprovado em voo anterior.



Com uma carga útil de banda Ku de 55 transponders (cada um equivalente a 36MHz), dos quais 27 são incrementais, o veículo espacial multitarefas é o primeiro satélite da SES totalmente dedicado à prestação de serviços para a América Latina, incluindo o Brasil. Os feixes flexíveis de alta potência do SES-10 aumentarão a capacidade da SES na região, fornecendo transmissão para lares e empresas, e serviços de mobilidade.



O SES-10 vai substituir a capacidade fornecida atualmente por outros satélites da SES na posição 67 graus Oeste , além de aumentar a capacidade para o México, América Central, América do Sul e o Caribe.



