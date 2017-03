Você está lendo um tópico

Novos episódios de "Escola do Rock" estreia no Nickelodeon

Elenco de "School of Rock" (Divulgação/Nick) Elenco de "School of Rock" (Divulgação/Nick)



O canal Nickelodeon estreia a segunda temporada da série live-action "Escola do Rock" . Baseada no filme homônimo estrelado por Jack Black, a série acompanha as aventuras de Dewey Finn (Tony Cavalero), um roqueiro sem muita sorte na vida que assume o cargo de professor substituto em um colégio muito bem conceituado.



A série se passa na escola preparatória William B. Travis, onde um grupo de talentosos estudantes formado por Zack, Lawrence, Freddy, Summer e Tomika, aprende a correr riscos com seu novo mestre que usa a linguagem do rock para inspirá-los e incentivá-los a formar uma banda, que deve ser mantida em segredo!



Na nova temporada os planos pós-Batalha das Bandas dos garotos são ameaçados pelo retorno de seu professor titular, então eles têm que dar um jeito de fazer Dewey voltar para manter vivo seu sonho de rock and roll. A tentativa frustrada de Summer de dividir um armário com Freddy dispara uma reação em cadeia de troca de armários que deixa a banda toda fora do compasso.



A 2ª temporada de "Escola do Rock" estreia dia 03 de abril, às 21h30 na Nick.























