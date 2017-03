Você está lendo um tópico

Canal BIS estreia segunda temporada de "Vamos Tocar"

Promover encontros inéditos entre amigos com direito a muita música e bate-papo. Esse é o objetivo do programa “ Vamos Tocar ”, que retorna ao canal BIS a partir do dia 09 de abril, às 19h. Comandado pelo músico, saxofonista e produtor Leo Gandelman , a segunda temporada da série reúne grandes nomes da música brasileira em clima intimista no estúdio do apresentador.



Dirigido por Pedro Von Kruger e com produção executiva de Gustavo Gama Rodrigues em parceria com o canal, a série traz Leo Gandelman abrindo sua casa no Rio de Janeiro para tocar com artistas convidados. Em um cenário aconchegante que favorece o clima intimista, o apresentador recebe, em cada episódio, um artista diferente interpretando canções de sua autoria ou de outros artistas.



Composta por dez episódios, a nova temporada reúne nomes como Elba Ramalho, Erasmo Carlos, Marcelo D2, Carlinhos Brown, Fafá de Belém, entre outros.



“ Através das minhas sugestões, escolhemos junto com o Canal BIS artistas muito relevantes à nossa música, amigos com quem tive a chance de interagir durante minha carreira e que merecem todo o reconhecimento e homenagens ”, explica Gandelman, que participou ativamente da escolha dos artistas convidados.



