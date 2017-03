Você está lendo um tópico

Disney Channel exibe o show "Sou Luna ao Vivo"

O canal de televisão por assinatura Disney Channel exibe no sábado, dia 11 de abril, a partir das 19h30, o show " Sou Luna ao Vivo ".



A atração é um aquecimento para acalmar a ansiedade dos fãs para a estreia da nova temporada da novela Sou Luna que tem início no dia 17 de abril.



Um pouco antes, no dia 8 de abril, às 19h, o canal exibe uma prévia da segunda temporada de Sou Luna com exclusividade no Brasil.























