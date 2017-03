Você está lendo um tópico

Canal Sony estreia o programa Chefs em Ação

A partir do dia 3 de abril, segunda-feira, às 18h10, o canal Sony estreia o programa “ Chefs em Ação ”. No formato, Rafael Barros , premiado chef de pâtisserie e alta confeitaria, e Leonardo Roncon , chef especializado em alta gastronomia, criam juntos a cada episódio um menu completo, com receitas sofisticadas e saborosas feitas com ingredientes básicos do dia a dia.



Desde entradas, pratos principais, deliciosos pães, bolos, sobremesas até as principais tendências gastronômicas no mundo, “ Chefs em Ação ” é o primeiro programa da TV brasileira a ter dois chefs ao mesmo tempo cozinhando juntos na mesma bancada. Já no primeiro episódio, eles trarão receitas práticas e surpreendentes: para a entrada, batatas recheadas; como prato principal, copa lombo a Bloody Mary e, para a sobremesa, um naked cake de chocolate. A partir do dia 3 de abril, segunda-feira, às 18h10, o canalestreia o programa “”. No formato,, premiadoe alta confeitaria, e, chef especializado em alta gastronomia, criam juntos a cada episódio um menu completo, com receitas sofisticadas e saborosas feitas com ingredientes básicos do dia a dia.Desde entradas, pratos principais, deliciosos pães, bolos, sobremesas até as principais tendências gastronômicas no mundo, “” é o primeiro programa da TV brasileira a ter dois chefs ao mesmo tempo cozinhando juntos na mesma bancada. Já no primeiro episódio, eles trarão receitas práticas e surpreendentes: para a entrada, batatas recheadas; como prato principal, copa lombo a Bloody Mary e, para a sobremesa, um naked cake de chocolate.























