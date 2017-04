Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Capa da revista Veja desta semana: A Vez de Aécio

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 96 visitas.





SEFREPE em Hoje, 10:52



anos | Set 2014 | Mensagens: 480 | Catalão - GO









Surge uma nova bomba: o ex-­presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedicto Junior, delator da Lava Jato, afirmou que a empresa depositou propina para o senador numa conta em Nova York operada por sua irmã, Andrea Neves, segundo reportagem da revista.



O texto diz que situação de Aécio "é um pouco pior" do que a dos outros caciques tucanos que poderiam concorrer à presidência, José Serra e Geraldo Alckmin, e que "pode se complicar ainda mais". "BJ era amigo de Aécio e frequentemente era visto jantando com o senador no Rio", diz a Veja.



Leia

http://veja.abril.com.br/brasil/odebrecht-depos...m-ny-diz-delator/ Surge uma nova bomba: o ex-­presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedicto Junior, delator da Lava Jato, afirmou que a empresa depositou propina para o senador numa conta em Nova York operada por sua irmã, Andrea Neves, segundo reportagem da revista.O texto diz que situação de Aécio "é um pouco pior" do que a dos outros caciques tucanos que poderiam concorrer à presidência, José Serra e Geraldo Alckmin, e que "pode se complicar ainda mais". "BJ era amigo de Aécio e frequentemente era visto jantando com o senador no Rio", diz a Veja.Leia











mjbondioli em Hoje, 11:38



anos | Jan 2017 | Mensagens: 309 | Pindamonhangaba - SP



Se a Veja está lavando as mãos pro Aécim, é sinal que a coisa tá braba.



Parece que os tucanos vão mesmo com o Dória pra 2018.





STOLEDO em Hoje, 13:06



anos | Dez 2010 | Mensagens: 781 | Borda da Mata - MG



o doria não parece o riquinho do desenho ? acho que ele está incorporando o personagem .

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído