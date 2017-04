Help ! Canais Internacionais

Você está lendo um tópico

rbs_tv em Hoje, 20:40



Pomerode - SC



Eu não colaboro com o site mas gostaria muito de uma pequena ajudinha de alguém.



Quais os satélites FTA disponíveis para captção, com uma simples antena parabólica e receptor, captar o maior número de canais estrangeiros ?



Acho muito limitado o pacote "mundo" das operadoras. Na Oi, por exemplo, só temos RTP, TVE, TV5 e DW. Na sky tem esses 4 + RAI e NHK.



Gostaria muito de captar emissoras da América Latina também, como TV Caracol, da Colômbia; Grupo Clarin e Telefé, da Argentina, entre muitas outras ...



Fico muito grato desde já se alguém souber me ajudar nesse quesito pois realmente sou leigo pra não dizer que desconheço de como captar o maior número de emissoras estrangeiras. Outras européias e asiáticas também me interessam !



Ricardo em Hoje, 21:10 Administração



Pontes e Lacerda-MT



Caracol e Telefe são codificados.



O satélite com maior número de canais latinos é o SES6. Pena que precisa de antena grande para recepção. Aqui uso uma 2,30 da century com lnbf turbinado e consigo uns 90%..

















