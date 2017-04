Você está lendo um tópico

Simba marca reunião com Net, Claro, Sky e Oi

Lucasfrade em Ontem, 21:57













Com uma considerável queda de audiência dos canais RecordTV, Redetv! e SBT , a Simba já aceitou baixar os valores pedidos para as operadoras. Se antes a programadora exigia R$ 15 por assinante, agora já está pedindo R$ 2,30. A divisão ficaria em R$ 1,00 para Record e SBT, e R$ 0,30 para a Redetv!.



HighlanderCarioca em Ontem, 22:45







Se as operadoras oferecerem R$0,10 para Record e SBT e R$0,03 para RedeTV elas aceitam na hora. Fica a dica!





mjbondioli em Ontem, 23:09







HighlanderCarioca escreveu Se as operadoras oferecerem R$0,10 para Record e SBT e R$0,03 para RedeTV elas aceitam na hora. Fica a dica!



Se oferecerem uma caixa de paçoquita tá bem pago...





gabrielotavio em Ontem, 23:13







Ou seja Simba se achava o rei da floresta e agora está com o rabinho bentre as pernas pois percebeu que depende das operadoras de tv





mjbondioli em Ontem, 23:24











O que eles pensavam ser:





A realidade:



Simba -O que eles pensavam ser:A realidade:





IvanSat em Ontem, 23:49







Vamos pagar por algo q é/era pra ser gratuito, que ao menos sejam adicionadas em HD, pq pagar por SD e analógico (Rede TV na Claro) já é demais!





quantum em Ontem, 23:50







Se forem retornar em SP e Brasilia, que retornem com imagem melhor e sem restrição para regiôes onde o sinal é codificado.

A imagem da RedeTV na Claro é um absurdo de ruim.





mjbondioli em Hoje, 00:17







quantum escreveu

A imagem da RedeTV na Claro é um absurdo de ruim.



Eles pegam o sinal analógico do C2 e digitalizam. Se fosse o HD, do próprio C2...





mjbondioli em Hoje, 00:20







IvanSat escreveu Vamos pagar por algo q é/era pra ser gratuito, que ao menos sejam adicionadas em HD, pq pagar por SD e analógico (Rede TV na Claro) já é demais!



Pois é. Se for para pagarmos por esses canais, que sejam em HD. Pagar pela imagem ruim em SD é demais.





Paulo.es em Hoje, 00:33







Fonte??



Esse texto é exclusivo aqui do vcfaz. Será que o autor do tópico é a fonte? Ou será que sonhou? kkk



Em tempo, a queda de audiência era esperada. E só comprova que as pessoas assinam tv paga mas passam a maior parte do tempo na tv aberta.

E ainda não vi reportagem sobre as reclamações dos assinantes.

Lógico que a imprensa vai ficar do lado das operadoras. Assinante não tem voz.





