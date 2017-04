Olá amigos!



Tenho uma dúvida e gostaria que me ajudassem por favor.



Me mudei semana passada para um condomínio onde o sistema padrão de TV por assinatura é a NET, mas eu sou cliente da Claro TV e por ter um vínculo de contrato com a empresa, gostaria de continuar com a mesma.



Gostaria de saber se o técnico conseguiria instalar uma antena da Claro no topo do prédio e utilizar o mesmo cabeamento da antena coletiva do prédio, interligando por meio de um diplexer. Mas a dúvida é: e se alguém já estiver utilizando uma outra operadora neste diplexer, teria como incluir a Claro TV neste sistema ou não?



Caso não, o que eu poderia estar fazendo?



Obrigado.