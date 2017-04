Você está lendo um tópico

WhartonBrooks apresenta Cerulean Moment, seu primeiro modelo Windows 10 Mobile

31 de março de 2017





Foi uma longa espera, mas o dispositivo Windows 10 da WhartonBrooks, anunciado inicialmente pela empresa em agosto de 2016, finalmente chegou para pré-encomendas. Apesar do ceticismo em relação à plataforma da Microsoft por parte de muitos usuários, a empresa anunciou sua chegada em solo brasileiro há poucos dias e disponibilizou o Cerulean Moment.

Conforme já havia sido prometido desde o início, o novo aparelho oferece suporte ao Continuum, tem um ótimo acabamento e, de fato, conta com um design agradável.

Apesar do suporte ao Continuum, seu hardware é mais intermediário e ele não concorre diretamente com modelos como o HP Elite X3. Isso é uma ótima notícia para aqueles que desejam experimentar o recurso mas não podem pagar pelo preço do aparelho da HP. Nem é preciso falar muito sobre as vantagens de se ter um modelo com suporte ao Continuum, que permite usar o celular como um PC de bolso, a um preço mais acessível.



A história WhartonBrooks tem um lado mais "afetivo", também. É uma marca que surgiu de uma "paixão" pelo Windows Phone - se é que podemos tomar a liberdade de usar este termo - pois foi criada por um fã da plataforma.

Tão fã que abriu a empresa para fazer aparelhos para outros fãs de Windows Phone. Embora este primeiro modelo tenha sido revelado ano passado, foram quase três anos de luta.



Durante todo esse tempo, o aparelho foi envolto em segredo, tendo sido revelados poucos detalhes ao longo do tempo. O que vimos foram declarações audaciosas e ambiciosas em um comunicado de imprensa em 2016, mas agora podemos ver o resultado.



Gregory Murphy, o fundador da empresa, disse que quando você compra um Cerulean Mobile, você está comprando de uma empresa que não vai abandoná-lo. Em entrevista ao Windows Central, ele afirma que "outras empresas só têm um dedo na água", o que significa que eles não investem muito na plataforma. O diferencial que a WhartonBrooks traz é que ela está totalmente comprometida com os modelos Windows.

Já que a própria Microsoft parou de fabricar modelos Lumia, a Cerulean, de fato, pode ser o "refúgio" para aqueles que querem continuar com o sistema operacional. Pode parecer uma aposta perdida, mas há quem diga que justamente o Continuum será um recurso com grande influência no mercado móvel em 2017.



Com design que pode lembrar um pouco o Lumia 650, ele tem suas bordas metalizadas e traseira em vidro, apresentando um formato mais “quadrado". Infelizmente, segundo o review do Windows Central, ele pode colecionar impressões digitais no vidro.

É bom ver o logotipo branco da marca Cerulean sobre a cor preta na parte de trás do telefone, pois ele é obviamente muito mais atraente em sua simplicidade do que o logotipo da empresa WhartonBrooks - não é preciso entender muito de design para tecer algumas críticas a este segundo.



Além disso, a marca Windows também aparece na parte traseira do dispositivo. Se a WhartonBrooks for bem-sucedida no Brasil, a marca Cerulean junto com o logotipo do Windows pode ajudar a plataforma a despertar algum interesse de pessoas que gostam do sistema mas não conhecem muitas opções aqui no nosso país. Afinal, foi feito para os fãs, mesmo.





O Moment contará com o que Murphy afirma ser um aplicativo exclusivo, mas não nega que em algum momento ele possa ser disponibilizado na Windows Store.

Este aplicativo permitirá aos usuários salvar momentos importantes ou atividade diária para um local. Por exemplo, fotos, notas, lugares visitados, um acontecimento da vida e muito mais, tudo o que for relevante para esse dia, pode ser salvo nessa espécie de "hub".

Ao tocar na Live Tile do aplicativo, ele é lançado e apresenta uma interface em mosaico que preenche a tela. Cada bloco representa uma categoria diferente de conteúdos, que pode ser iniciada para exibir ou salvar novos dados.

A empresa ainda está colaborando com a tecnologia da empresa-mãa, WhartonBrooks, para que o aparelho possa fornecer um serviço de localização que irá ajudar os profissionais de primeiros socorros em situações de emergência.





Um dos orgulhos de Murphy é a duração de bateria de um dia inteiro. O Moment tem uma tela de 5 polegadas e 1280 x 720 de resolução e proteção Gorilla Glass 3.

Murphy não classifica o Moment como um telefone intermediário, argumentando que a empresa levou o melhor do Windows 10 Mobile para o aparelho e construiu um modelo em torno dessas características importantes.



Moment ostenta um processador Qualcomm 617 (8952). um requisito mínimo para o Continuum, e traz também 32GB de armazenamento (expansível por um adicional de 64GB).



Além disso, o Moment, como alguns outros aparelhos Windows, emprega botões virtuais na tela para navegação em vez dos botões capacitivos habituais.

No geral, o Modo Continuum, somado ao Quick Charge e uma boa bateria, devem agradar os usuários empresariais, enquanto consumidores comuns devem apreciar o acabamento bonito, uma boa pegada, processamento e memória RAM satisfatórios duas câmeras para captura de fotos e vídeos, ambas com auto focus,

Processador Qualcomm Snapdragon 617 que é um processador Octa-Core com clock de 1.5Ghz e arquitetura de 64-bit, Adreno 405

Tela de 5 polegadas de IPS LCD com resolução HD (1280 x 720 pixels), Gorilla Glass 3

32GB de memória interna (expansível via micro-SD)

3GB de memória RAM

Câmera principal de 13MP com auto focus, led flah duplo e é capaz de gravar vídeos a 1080p/30fps

Câmera secundária frontal de 5MP também com auto focus perfeita para selfie e que também grava vídeos 1080p/30fps

Bluetooth 4.0

Porta micro-USB

Suporte a redes 4G/LTE

Bateria de 2250mAh

Suporte ao carregamento ultra rápido – Quick Charge 3.0 da Qualcomm

Medidas: 142,4 x 71,4 x 7,6 mm

Peso: 144g

speacker de áudio na parte de baixo do aparelho, perto da porta micro-USB

Dual Chip – Nano SIM





O Celurean Moment será vendido por meio de crowdfunding no indiegogo e os primeiros 750 financiadores pagarão apenas US$ 290 (cerca de R$ 905 em conversão direta) pelo aparelho. Os posteriores pagarão U$ 299 (cerca de R$ 1000 sem os impostos) por cada unidade. A meta da campanha é de 1,1 milhão de dólares, mas a empresa está confiante que alcançarão fãs o suficiente para isso.



Inicialmente o aparelho será lançado oficialmente nos EUA, Canadá e Brasil, e os interessados podem comprar o Celurean Moment com Windows 10 Mobile através do Indiegogo. As entregas devem começar em agosto deste ano e o frete para brasileiros é de US$ 15,00 (cerca de R$ 46 reais, na cotação atual)





Ao contrário do que muitos queriam, achavam, pensavam e torciam, o Windows Phone não morreu.

Taí uma prova, uma aposta de uma empresa americana com seu Smartphone ainda no forno , apostando numa empresa como a Microsoft e o que chama mais a atenção, apostando no Brasil como o início de tudo junto com os States e Canadá.

















