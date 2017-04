Você está lendo um tópico

Após apagão, Globo explode em audiência na medição da GFK

Claudia Abreu e Reynaldo Gianecchini em "A Lei do Amor" (Divulgação/Globo) Claudia Abreu e Reynaldo Gianecchini em "A Lei do Amor" (Divulgação/Globo)



A Globo tem muito o que comemorar após a saída dos canais do grupo Simba, Record, SBT e RedeTV! , das operadoras de TV paga. Se a emissora já havia ganhado alguns pontos significativos de audiência na medição do Kantar/Ibope , a diferença da Globo com as demais na medição do GFK é muito maior.



Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, do site UOL , na última quinta, às 22h37, a Globo exibia os últimos momentos do penúltimo capítulo de " A Lei do Amor" e registrava no momento, cerca de 29 pontos no Ibope e 42 no GFK . Índice que a Globo não via desde os últimos capítulos da novela "Império" , que se encerrou no inicio de 2015 e frequentes nos anos 2000. A diferença entre as medições dos institutos foi de 13 pontos de diferença ou mais de 30%.



Outro exemplo, foi no sábado (1º), às 20h37, com exibição do "Jornal Nacional" . Pelo Ibope a Globo tinha 25,4 pontos, a Record tinha 5,6; o SBT, 4,6 pontos. A Band , 1,1; e a RedeTV! , 0,3 ponto. Mas no GfK a Globo marcava 5 pontos a mais --30,5--, a Record registrava 6,1 pontos,, o SBT , 5,9; a Band , 2 pontos e a RedeTV , 0,4 ponto.



Marcos Goncalves, sobre a disputa na tv paga e analisa a queda de audiência: “Isso é ótimo” e quero que ainda caia mais... Sky é a única operadora que não aceita negociar.



Marcos Gonçalves diz mais ainda: Caiu a audiência porque nossos telespectadores assistem através do cabo e eles são importantes dentro do cabo. O cabo tem muito mais a perde do que a gente. Por que o que vai acontecer, meu telespectador vai correr atrás da antena, do conversor pra poder assistir meu programa, mas ele assistia através do cabo.



Sobre Sky: O produto que ela entrega para o cliente é programação. Se não tiver programação, o que adianta eu ter uma antena Sky ? Artigo de decoração para minha casa ? Ela pode fornecer internet para seus clientes ? Não pode. Agora, na Claro e na Vivo, o cara pode simplesmente fazer só um pacote de internet sem assinar conteúdo. Então o assinantes escolhe pela internet o que ele quer assistir. Então essas empresas proveem serviço para seus clientes e a Sky é um mero meio de distribuição de conteúdo.



Rsrsrs... Gostei da sua explicação. 



http://natelinha.uol.com.br/colunas/coluna-do-s...-otimo-106652.php Gostei da palavra do representante/Executivo da SimbaMarcos Goncalves, sobre a disputa na tv paga e analisa a queda de audiência: “Isso é ótimo” e quero que ainda caia mais... Sky é a única operadora que não aceita negociar.Marcos Gonçalves diz mais ainda: Caiu a audiência porque nossos telespectadores assistem através do cabo e eles são importantes dentro do cabo. O cabo tem muito mais a perde do que a gente. Por que o que vai acontecer, meu telespectador vai correr atrás da antena, do conversor pra poder assistir meu programa, mas ele assistia através do cabo.Sobre Sky: O produto que ela entrega para o cliente é programação. Se não tiver programação, o que adianta eu ter uma antena Sky ? Artigo de decoração para minha casa ? Ela pode fornecer internet para seus clientes ? Não pode. Agora, na Claro e na Vivo, o cara pode simplesmente fazer só um pacote de internet sem assinar conteúdo. Então o assinantes escolhe pela internet o que ele quer assistir. Então essas empresas proveem serviço para seus clientes e a Sky é um mero meio de distribuição de conteúdo.Rsrsrs... Gostei da sua explicação. 

















