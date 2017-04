Você está lendo um tópico

Xuxa apresenta nova competição de dança com famosos na Record

Nesta segunda (03), tem novidade na programação da Record TV: a estreia de “Dancing Brasil” , o reality de dança que é sucesso no mundo inteiro.



O formato é do original “Dancing with the stars” , da BBC Worldwide, que já foi vendido para 53 países de todos os continentes. Um verdadeiro show de dança apresentado por Xuxa Meneghel. A cada noite, 14 participantes famosos, que formam dupla com bailarinos experientes, precisam mostrar criatividade e dedicação para continuarem na competição. Além de comandar todo o espetáculo, Xuxa também fará performances de dança ao longo da atração.



A temporada, com 13 episódios, será exibida nas noites de segunda-feira, ao vivo. Sérgio Marone será repórter do programa e ficará responsável por acompanhar os bastidores, fazer entrevistas com os participantes e ainda interagir nas redes sociais. O time fixo de jurados é composto por Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho, todos com grande experiência em dança, coreografia e espetáculos.



O time das mulheres conta com Fabíola Gadelha (jornalista), Jade Barbosa (ginasta), Juliana Silveira (atriz), Maytê Piragibe (atriz), Sheila Mello (dançarina), Tânia Alves (atriz/dançarina/cantora) e Bianca Rinaldi (atriz). Enquanto isso, o lado dos homens são compostos por Dalton Rangel (chef de cozinha), Guilherme (cantor), Leonardo Miggiorini (ator), MC Gui (cantor), Micael Borges (cantor/ator), Richarlyson (jogador de futebol) e Tony Sales (cantor).



Um cenário grandioso de quase mil m² se transformará em uma verdadeira pista de dança, todo em clima de gala, e inspirado no formato da atração. Uma plateia de 400 pessoas vai acompanhar de perto as performances dos participantes. Exaustivos ensaios, músicas ao vivo, coreografias exclusivas, um arsenal de iluminação e uma gigantesca pista de dança com projeções e painéis cenográficos de led formam os elementos indispensáveis para o grande espetáculo.



O júri de especialistas avaliará cada performance e, principalmente, a evolução e superação dos participantes ao longo de toda a temporada. Os casais menos votados encaram a opinião do público. O telespectador em casa terá o poder de salvar a estrela que ele quer que continue na competição, por meio dos canais oficiais de votação no R7. Quem tiver menos votos, automaticamente, estará fora da disputa. Na grande final, três casais disputam, pelo voto popular, o prêmio de R$ 500 mil. O programa vai acompanhar de perto cada dupla, desde os preparativos, ensaios, os depoimentos, até o grande momento da apresentação, a avaliação dos jurados e a reação deles após a performance.



