Nova série do NatGeo apresenta as fugas de prisões de segurança máxima

"Grandes Fugas: Segurança Máxima" estreia no National Geographic (Divulgação/NatGeo) "Grandes Fugas: Segurança Máxima" estreia no National Geographic (Divulgação/NatGeo)



As prisões de segurança máxima destinam-se a alojar criminosos difíceis, mas prisioneiros desesperados e determinados são difíceis de conter. A nova série do National Geographic , "Grandes Fugas: Segurança Máxima" mostra a história por trás de duas prisões de máxima segurança.



No primeiro episódio, Tommy 'Conejo' Valdez e sua equipe estão na prisão por assalto à mão armada e agressão. A pressão de estar longe da família e o desejo de estar livre levam o grupo a encontrar uma saída, encontrando um ponto fraco na prisão de alta segurança, onde estão detidos em Santa Clara, no Novo México. Seu plano de fuga leva semanas de planejamento e a execução requer coragem.



Harold Martin Laird é levado à prisão no Texas depois de ser condenado por assassinato. Ameaçado por outros prisioneiros em seu bloco e temendo por sua vida, ele usa sua habilidade inata para trabalhar e consertar coisas com os materiais à mão, para quebrar um caminho para fora de sua cela através da luminária na parede.



As duas fugas colocam os humanos contra as estruturas a que estão ligados. As paredes que atravessam são desafiadoras, a convicção que têm de escapar é insuperável, e a liberdade que eles respiram depois de todo o seu trabalho é doce.



