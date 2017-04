Você está lendo um tópico

Maio: Canal Brasil estreia "O Silêncio do Céu", filme vencedor do Festival de Gramado 2016

Leonardo Sbaraglia e Carolina Dieckman em "O Silêncio do Céu" (Divulgação/Vitrine)



Em maio, o Canal Brasil traz na faixa "Seleção Brasileira" , dedicada aos mais importantes lançamentos da nossa sétima arte, vários filmes nacionais, como o inédito "O Silêncio do Céu" . O longa estrelado por Carolina Dieckmann e Leonardo Sbaraglia, conquistou três Kikitos no Festival de Gramado em 2016, sendo laureada como melhor filme pelo júri da crítica, prêmio especial do júri e desenho de som. No longa Diana carrega consigo um grande trauma: ela foi vítima de um estupro dentro de sua própria residência. Entretanto, ele prefere esconder o caso e não contar para ninguém. Mario, seu marido, também tem seus próprios segredos - mistérios que, ocultos, estão matando aos poucos a relação do casal. O longa estreia dia 30 de maio , às 22h.



Outro filme que estreia no canal é "Budapeste" ( 02 de maio , às 22h). Dirigido por Walter Carvalho, baseado no livro de Chico Buarque, o filme conta a história do carioca José Costa, um ghost-writer. Na volta de um congresso, ele passa por Budapeste e se encanta pela cidade. O escritor passa a alternar sua vida de casado no Brasil com a Hungria, onde passa por novas experiências e descobertas. Com Gabriella Hámori, Giovanna Antonelli e Leonardo Medeiros.



Cauã Reymond, Leandra Leal e Lee Taylor estrelam o drama "Estamos Juntos" ( 09 de maio , às 22h). No longa, Carmem é uma talentosa médica que usufrui da liberdade de São Paulo. Sua vida se dividia entre estudos, amizades e encontros amorosos. No entanto, tudo muda quando uma doença inesperada toma conta da sua vida, fazendo com que tudo o que parecia estável se torne extremamente volúvel.



Baseada na peça teatral homônima, "Tempos de Paz" ( 16 de maio , às 22h) apresenta Segismundo, um interrogador da polícia que trabalha na alfândega do Rio de Janeiro e deve evitar a entrada de nazistas no país. O ex-ator polonês Clausewitz vira suspeito de ser seguidor de Hitler e terá que convencer Segismundo que só está fugindo dos horrores da guerra para não ser deportado. Com Tony Ramos e Dan Stulbach.



"Xingu" ( 23 de maio , às 22h) conta a história dos irmãos Villas-Bôas em sua jornada de desbravamento do Brasil. Logo no começo desta aventura, eles entram em contato com aldeias indígenas e se envolvem com elas, ajudando a defender a cultura indígena e criando o Parque Nacional do Xingu. O elenco conta com nomes como Caio Blat, Felipe Camargo e João Miguel.



Tem também o inédito "Guerra do Paraguay" ( 02 de maio , às 0h15), uma metáfora poética sobre uma guerra sangrenta, um fato inesperado se torna real: um encontro do passado com o presente, da barbárie com a arte. Um soldado vindo da Guerra do Paraguay se encontra uma trupe de teatro dos dias de hoje. Estreia também na programação do Canal Brasil , "Entre Lençóis" ( 20 de maio , às 22h) que mostra a paixão que surge em um quarto de motel entre os personagens de Paolla Oliveira e Reynaldo Giannechini.



