Maio: Telecine Cult estreia longa com Ewan McGregor interpretando Jesus

Ewan McGregor é Jesus Cristo em "Últimos Dias no Deserto" (Divulgação/Mares) Ewan McGregor é Jesus Cristo em "Últimos Dias no Deserto" (Divulgação/Mares)



O VCFAZ.TV continua trazendo em primeira mão , as novidades da rede Telecine para maio. Um dos destaques do Telecine Cult é o longa "Últimos Dias no Deserto" . No drama Ewan McGregor é Jesus Cristo em um capítulo imaginado dos quarenta dias de jejum e oração de Jesus Cristo no deserto. Em seu caminho, ele luta com o Diabo pelo destino de uma família em crise. O longa estreia dia 23 de maio, às 22h.



"Manglehorn" ( 04 de maio, às 22h) é estrelado por Al Pacino. Ele interpreta um antigo criminoso que agora leva uma vida de serralheiro recluso em uma cidade pequena. Como as escolhas que fez no passado o levaram a perder a mulher que amava, ele fica obcecado sobre não poder mudar o que se passou. Tendo um gato como melhor amigo, um estranho relacionamento com seu filho e começando uma amizade com uma mulher bonita, ele se encontra em uma encruzilhada entre ser consumido pelo passado ou abraçar o presente.



"O Presidente" ( 30 de maio, às 22h) se passa numa aldeia fictícia do Cáucaso, onde o presidente em fuga tem apenas a companhia do neto de cinco anos. Um golpe de Estado aconteceu e o ditador agora circula pelas terras que um dia governou disfarçado de músico. Pela primeira vez ele se aproxima realmente da gente que por tanto tempo liderou, finalmente conhecendo aquele que era seu povo.



Todas as pessoas nesta área rural podem contar com o médico Jean- Pierre em "Insubstituível". ( 25 de maio, às 22h). Agora, Jean- Pierre está doente, e Natalie, uma jovem médica, vem do hospital para ajudá-lo. Mas ela vai se adaptar a esta nova vida e ser capaz de substituir o homem que acredita ser insubstituível? O drama dinamarquês "Guerra" ( 11 de maio, às 22h) traz a história de um comandante que em uma missão de rotina, os soldados são capturados em um fogo cruzado com o Talibã. Para salvar os seus homens, o comandante toma uma decisão que fará com que ele retorne para a Dinamarca acusado de um crime de guerra.



O longa de guerra francês "Corra Menino, Corra" ( 16 de maio, às 20h), Srulik é um menino de oito anos de idade, que foge do condado de Varsóvia em 1942. Ele vai para as florestas, a fim de esconder sua identidade judaica. Ele encontra uma criança, que vai se tornar seu amigo. Na comédia dramática "A Corte" ( 30 de maio, às 20h), um juiz rígido e impiedoso, conhecido pela atitude extremamente profissional nos tribunais. Isso muda quando a jurada de um de seus casos é uma mulher por quem foi perdidamente apaixonado muitos anos atrás, mas que o abandonou.



Já o drama israelense "Belém: Zona de Conflito" ( 09 de maio, às 20h), Sanfur é o filho mais novo de um militante palestino. Recrutado aos 15 anos por um oficial do serviço secreto israelense, ele se torna informante. Dois anos depois, ambos criaram um forte laço de afeição um pelo outro, tornando-se muito próximos. A situação se complica quando os israelenses descobrem o envolvimento do irmão de Sanfur em práticas terroristas. No drama "Porta Aberta" ( 02 de maio, às 20h), Rosa é uma mulher das ruas que herda a profissão de Antonia, sua mãe,que pensa que é Sara Montieland, tornando sua vida diária um inferno. Mas a chegada inesperada de um novo membro à sua família irá dar-lhe uma oportunidade única para alcançar a felicidade.



