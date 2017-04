Você está lendo um tópico

Maio: Space estreia a série brasileira "Pacto de Sangue"

Guilherme Fontes estrela "Pacto de Sangue" (Divulgação/Space) Guilherme Fontes estrela "Pacto de Sangue" (Divulgação/Space)



A nova série nacional do canal Space estreia em maio. "Pacto de Sangue" (antes conhecido como " A Lei ") é uma série policial inspirada nos snuff movies e se passa na cidade de Belém, no estado do Pará. A produção tem no elenco nomes como Guilherme Fontes, Adriano Garib, Ravel Cabral,André Ramiro, Fulvio Stefanini, Mel Lisboa, Paulo Miklos e Jonathan Haagensen.



Baseado em fatos reais, "Pacto de Sangue" conta a história de Silas Campello (Guilherme Fontes), um repórter carismático e pouco conhecido de uma pequena emissora de TV em Belém do Pará. Um homem de origem humilde, porém extremamente ambicioso. A trama mostra a transformação do jornalista em uma das figuras públicas mais polêmicas e poderosas da cidade. Uma trajetória marcada por violência e mortes.



Através de negociações, alianças e pactos perigosos com Trucco (Jonathan Haagensen) e Amaral (Gracindo Jr.), chefes das duas maiores facções criminosas locais e, principalmente, através do sucesso de seu programa de TV, Silas e seu irmão Edinho Campello (Adriano Garib) conseguem cada vez mais se destacar entre os poderosos. Essa disputa por poder e pelo controle do tráfico de drogas leva nossos protagonistas a se envolverem nos piores tipos de atrocidades, mas uma investigação policial pode colocar em risco todos os planos dos Campello.



Roberto Moreira (Ravel Cabral), um investigador de polícia de São Paulo, e seu parceiro Lucas Soares (André Ramiro) descobrem que um corpo encontrado em Belém é de uma jovem desaparecida na capital paulista . O que não suspeitam é que essa investigação vai leva-los ao coração da selva amazônica e coloca-los frente a frente a um ritual espiritual da floresta liderado por Gringa (Mel Lisboa). Assassinatos, tráfico de pessoas, prostituição, turismo espiritual e rituais com drogas. Não há limites no submundo do crime de Belém.



