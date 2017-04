Você está lendo um tópico

Televisão

Pastor da Universal “entrevista” o Diabo q revela pq a Record saiu da TV Paga

mauro_directv em Hoje, 11:44



Foz do Iguaçu - PR



Pastor da Universal “entrevista” o Diabo e ele revela por que a Record saiu da TV paga

03/04/2017Rogério Frandoloso





Segundo um áudio divulgado pelo jornalista Daniel Castro em seu site, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus estão colocando a culpa no diabo pela saída do sinal da Record TV da TV por assinatura.



“Esses canais de TV por assinatura, Sky, Claro HDTV, Net, eles não querem pagar a Record, o SBT e a RedeTV!. Aí, todo mundo fica pensando que é coisa normal. Por quê? Quantas pessoas se entregaram a Jesus depois do filme Os Dez Mandamentos? Quantas pessoas voltaram para a igreja depois das novelas bíblicas que estão passando na Record?“, questiona o pastor.



O religioso ainda recebeu a presença do próprio demônio durante o culto. Um fiel se dizia possuído pelo coisa ruim e respondia as perguntas feitas pelo pastor sobre a saída das emissoras da TV a cabo.



Quando questionado por que estaria fazendo isso com o sinal da emissora, o Diabo responde em tom de alegria. “Muitos vão pra Globo, muitos vão pra novela da Globo, ahahahaha.“



Áudio do Capeta:

https://soundcloud.com/daniel-castro-362768570



joaozinho em Hoje, 12:56



São João Del Rei - MG









PU3AEN em Hoje, 12:57



Sobradinho - RS



Q apelativo, estamos no fundo do poço! A exploração da fé está ocupando que posição no poder? Não bastasse os grupos políticos brasileiros arregimentarem um bando de zumbis senis em trocas de mixarias, agora as concessões de TVs publicas se submetendo a isso para que seja feita a sua vontade. Lixo made in Brazil.





joaozinho em Hoje, 13:01



São João Del Rei - MG



esse capeta é versão light rs





mjbondioli em Hoje, 13:30



Pindamonhangaba - SP



Prefiro não comentar sobre esse assunto. Pode ser que a IURD queira me processar depois.





Paulo Frank em Hoje, 13:51



Ijuí - RS



Desconfio que foi esse pastor que aconselhou os mentores do Golpe....





STOLEDO em Hoje, 15:13



Borda da Mata - MG



as próprias igrejas não tem medo de zombar de Deus , e de zombar das leis e direitos das pessoas menos ainda. nessas igrejas deve existir muitas pessoas boas, de fé, senão elas já teriam ido pro espaço.tá preto no branco , na bíblia , não fazer da casa de Deus comércio, não vender a palavra porque de graça foi recebida , de graça tem que ser dada. está tão claro. a nossa legislação permite cada coisa também . a tv dominada que está por religião , informerciais , caça níqueis , deixa de ser entretenimento e informação.





prego em Hoje, 16:29



Brasília - DF



Isso deveria ser proibido. Lixos!!!

















