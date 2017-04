Você está lendo um tópico

EBC retira sinal da TV Brasil do C2 analógico com aviso na tela

Rafa! em Hoje, 12:30



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1663 | São Paulo - SP





Foto retirada de um grupo no WhatsApp! Foto retirada de um grupo no WhatsApp!











PU3AEN em Hoje, 12:50



anos | Jan 2012 | Mensagens: 191 | Sobradinho - RS



Não tenho mais parabólica analógica, não me contive e fui até um vizinho visualizar a mensagem! Parabéns a TV BRASIL! Sei q grande parte do povo brasileiro precisa de parabólica para ter acesso a TV, no qual me incluo, mas está na hora de trabalhar no sinal digital tmb. via parabólica, essa é uma realidade sem volta.





xoto em Hoje, 12:56



anos | Out 2003 | Mensagens: 589 | Ilhéus - BA



PU3AEN escreveu Não tenho mais parabólica analógica, não me contive e fui até um vizinho visualizar a mensagem! Parabéns a TV BRASIL! Sei q grande parte do povo brasileiro precisa de parabólica para ter acesso a TV, no qual me incluo, mas está na hora de trabalhar no sinal digital tmb. via parabólica, essa é uma realidade sem volta.



Hj vc enconta receptores abaixo de 100conto pra pegar digital.

Se a pessoa teve condições de comprar uma parabolica, consegue pegar um receptor desses de 80conto.



Mas realmente alguem tem que iniciar esse processo.

Agora cabe a Anatel tb proibir novos analogicos no SAT.



Se não no lugar acaba entrando mais um canal.





mjbondioli em Hoje, 13:33



anos | Jan 2017 | Mensagens: 324 | Pindamonhangaba - SP



xoto escreveu PU3AEN escreveu Não tenho mais parabólica analógica, não me contive e fui até um vizinho visualizar a mensagem! Parabéns a TV BRASIL! Sei q grande parte do povo brasileiro precisa de parabólica para ter acesso a TV, no qual me incluo, mas está na hora de trabalhar no sinal digital tmb. via parabólica, essa é uma realidade sem volta.



Hj vc enconta receptores abaixo de 100conto pra pegar digital.

Se a pessoa teve condições de comprar uma parabolica, consegue pegar um receptor desses de 80conto.



Mas realmente alguem tem que iniciar esse processo.

Agora cabe a Anatel tb proibir novos analogicos no SAT.



Se não no lugar acaba entrando mais um canal.



A Anatel não pode interferir. É um serviço da StarOne. Além disso vai entrar outro canal, não resta dúvidas, exceto se será o chapeludo ou o gordinho da RBI. Eu aposto no homem do chapéu.





mjbondioli em Hoje, 13:34



anos | Jan 2017 | Mensagens: 324 | Pindamonhangaba - SP



A próxima deveria ser a Gazeta, transformando seu sinal analógico em HD digital.





Ricardo em Hoje, 14:11 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5416 | Pontes e Lacerda-MT



O sinal HD da Gazeta vai substituir o atual SD no Star One C3. Segundo a emissora já estão preparando a substituição (apesar que prometem isto desde o início do ano passado ou o outro).. rsrs





Prof.Leo em Hoje, 15:57



anos | Out 2007 | Mensagens: 28 | Marilia - SP



TV Brasil está normal entre o Polishop e a Band .

















