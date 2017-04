Confira a semana de Carinha de Anjo (3 a 8/4)

Segunda-feira



Ao ver Irmã Cecília, Madre Superiora disfarça e diz ao padre que a conversa deles deve ficar para outra hora. Victor continua a ensinar Dulce e suas amigas a reaproveitar alimentos em receitas. Fingindo, Peixoto diz a Haydee que Rosana não foi feita pra ele. Haydee se joga sobre ele e lhe dá um selinho. Nicole chega e os surpreende. Irmã Fabiana ensaia com Zeca e Zé Felipe na sala de música. Cecília chega com cara de abatida. Frida e seu grupo fazem seu trabalho sobre lixo reciclável na praça. As meninas vão coletando o lixo pela rua enquanto Frida filma com o celular, acompanhada de perto pelos seus seguranças. Sem querer, Emílio quase atropela Frida com o patinete. Cecília conta pra Fabiana o que ouviu da conversa entre o padre e a Madre Superiora. Ela está arrasada por saber que Gustavo voltou com Nicole. Fabiana diz que a felicidade de Cecília não está na vida religiosa. Ela lembra a amiga que existem outros homens além de Gustavo. Cecília diz que vai rezar para Nicole ser uma boa mãe para Dulce e se dedicará a sua vida. Pascoal e Madre Superiora vão a uma distribuidora para conseguir um caminhão pipa, mas a fila é enorme no local. Flávio estranha a mudança repentina de comportamento de Peixoto. Madre Superiora não consegue um bom preço no caminhão pipa. Gustavo recebe uma mensagem de Nicole dizendo que já está tudo confirmado para a gravação do comercial.



Terça-feira



Juju recebe duas amigas para tomar banho em sua casa. Como o condomínio está em racionamento, ela divide os 5 minutos a que tem direito com elas. Emílio visita Dulce, que está no quarto com as amigas. Emílio conta pra elas sobre seu encontro com Frida, porém aumentando tudo, como se fosse uma história de super-herói. Fátima e Verônica fazem um pacto de sempre dizer a verdade uma para a outra, já que viverão juntas. Emílio diz a Dulce que sabe como resolver o problema da água. Peixoto tem um jantar com Haydee em um restaurante chique. No entanto, ele combina com o garçom de só sugerir pratos mais baratos. Rosana sugere a Juju e suas amigas que façam um vídeo conscientizando sobre o racionamento de água. A Madre Superiora redobra a atenção ao racionamento no colégio. Emílio e Dulce fazem a dança da chuva. Juju e suas amigas pedem ajuda a um outro amigo para fazer um rap para o vídeo. Em seu sonho, Dulce chega pra conversar com sua mãe vestida de índio. Tereza conversa com a filha sobre amizade e depois faz a dança da chuva com ela. Começa a chover em Doce Horizonte. Rosana recebe uma ligação de Erica, a falsa assistente pessoal. O grupo de Bárbara entrevista o Dr. André para seu trabalho sobre a importância da água. Rosana marca um encontro com Erica e avisa o delegado.



Quarta-feira



Silvana passa um perfume muito forte. Cristóvão tem uma crise de alergia ao se aproximar dela. Fabiana e Cecília ajudam Fátima a fazer a faxina em sua casa. Cecília fica o tempo todo pensativa e cabisbaixa. Verônica leva Cristóvão a um hospital. Flávio diz a sua mãe que está devendo muito dinheiro. Haydee se propõe a ajudar. Gustavo chega e Silvana diz que Cristóvão foi ao hospital porque passou mal com o ar condicionado. Dr. André medica Cristóvão, que fica melhor. Dulce vai à casa de Emílio e eles brincam de super-herói. Emílio, vestido de Super Eu, arruma uma roupa de heroína pra amiga, que se nomeia como Mega Dulce. Disfarçados, Flávio e Érica se encontram para combinar o próximo passo do golpe que darão em Rosana. Ribeiro observa tudo, escondido. Gustavo diz a Nicole que quer checar o roteiro antes da gravação, pois não quer que tenha nada que remeta a uma situação "mãe e filha". Frida tem a ideia de convidar Juju e seus amigos para cantarem o rap sobre a água na apresentação do trabalho de Bárbara. Ribeiro envia uma foto de Flávio e Érica para Peixoto. Como a imagem está muito embaçada, o delegado manda ele continuar seguindo a dupla. No entanto, Ribeiro os perde de vista. Érica percebe que está sendo observada e diz que precisará dar um tempo antes de prosseguir com o plano. Zeca e Zé Felipe ensaiam com Fabiana. Zé Felipe continua entediado. Gustavo descobre que o motivo da crise de Cristóvão foi o perfume de Silvana e dá uma bronca na secretária por ter mentido pra ele. Madre Superiora diz às Irmãs que a situação do colégio é crítica e que possivelmente elas terão que usar o dinheiro do aluguel pra comprar um caminhão pipa. Flavio resolve sumir por um tempo, pois pensa que o delegado sabe de seus planos. Dulce e Emílio estão no quarto de Juju quando ela recebe o convite de Frida pedindo pra se encontrar com ela. Emílio e Dulce pedem pra ir junto. Madre Superiora chama Cecília para uma conversa.



Quinta-feira



Nicole defende Silvana da bronca de Gustavo, pois tem ciúme de Verônica. Juju encontra Frida e Bárbara na sorveteria. Super Eu e Mega Dulce vão junto com ela. Haydee desmaia ao ler o bilhete que Flávio deixou pra ela e descobrir que ele precisou sumir. Dulce discute com Frida e Bárbara, pois as duas não são do mesmo grupo e estão fazendo trabalho juntas. Juju diz que só se apresentará caso a Madre autorize, mas não participará de nenhum grupo. Peixoto visita Haydee e a encontra desmaiada. Ela murmura sobre o bilhete e o delegado procura, pois pode ser uma prova. Nicole chega e encontra sua mãe no chão e o delegado vasculhando sua casa. Madre Superiora pergunta a Cecília se ela gostaria de ser madrinha de Estefânia ao lado de Gustavo. Cecília diz que obedecerá o que a Madre decidir. A Madre, então, recomenda que ela não aceite. Quando Haydee se recompõe, Peixoto pergunta sobre Flávio. Haydee diz que o filho foi viajar. A água volta a Doce Horizonte. Madre Superiora diz a Estefânia que Cecília não será sua madrinha de casamento. Haydee diz a Peixoto que uns amigos influentes de Flávio garantiram que Rosana logo perderá a guarda de Emílio. Haydee pensa que Peixoto não sabe nada sobre a armação de Flávio. Ela liga para o filho e deixa uma mensagem na caixa postal pedido que continue com seu plano sem medo. Dulce sonha com Tereza e conta sobre seus novos superpoderes. Estefânia conta a Gustavo que queria que Cecília fosse a madrinha de casamento ao lado do irmão.



Sexta-feira



Gustavo diz que Cecília mexeu muito com os sentimentos dele, mas que ele abriu mão disso pra que ela pudesse seguir sua vida religiosa. Ele pede que Estefânia abra os olhos para Nicole. Zeca diz a sua mãe que cada vez tem mais certeza que Zé Felipe não quer saber da dupla. Ele diz que é um desperdício ficar ensaiando. Flávio volta pra casa. Rita diz a Fabiana que ela e Cecília são protegidas pela Madre Superiora. Haydee conta para o filho o que aconteceu no seu encontro com Peixoto. Flávio pensa que Peixoto só está usando sua mãe pra conseguir informações. Chateada, Fabiana vai desabafar com Cecília sobre Rita implicar com elas. Madre Superiora convida Fabiana para acompanhá-la numa conversa que ela terá com o novo professor de Teatro. Érica está no Food Truck e vê que há muitas chamadas perdidas de Flávio. Ela liga pra ele, que pede que ela não vá pra casa de Rosana. Érica pensa que Flávio está armando pra ela e desliga o telefone, nervosa. Estefânia pede para seus amigos da agencia onde Dulce fará o comercial enviarem o roteiro pra ela. Peixoto vai à casa de Rosana para pegar a falsa assistente social no flagra. Rosana fica agoniada, pois a assistente não chega. Estefânia recebe o roteiro, vê que o texto tem falas muito marcantes de mãe e filha e mostra pra Gustavo, que fica preocupado. Tom (Gabriel Muglia), o professor de teatro chega no colégio e Madre Superiora se assusta, pois o rapaz tem um estilo hippie. Nicole lê o roteiro e reclama com o produtor, pois o conteúdo vai acabar com seus planos. Zeca diz a seu pai que não é uma boa ideia insistir na dupla sertaneja com Zé Felipe. Rosana fica triste ao ver que seus filhos estão arrumando compromissos para o dia do seu aniversário. Juju e Emilio começam a preparar algo para o aniversário de sua mãe.