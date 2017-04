Confira a semana de Malhação (3 a 8/4)

Segunda-feira



Tânia comenta com Joana que Caio a ameaçou. Belloto e Jéssica sugerem que Joana permita as aulas de Mônica para divulgar a academia. Sula se enfurece por Rômulo não querer participar do Grand Prix de MMA por causa de Nanda. Joana se emociona ao visitar Ricardo. Jabá, Juliana, Júnior e Martinha pedem que Lucas vá a uma festa de despedida. Joana questiona Caio sobre a ameaça que fez a Tânia. Gabriel e Giovane se preocupam com Cléo. Martinha sente dores, mas decide sair para dançar com os amigos. Luiza discute com Lucas. Sula procura Nanda. Martinha entra em trabalho de parto durante o baile. Bárbara proíbe Joana de visitar Ricardo no hospital.



Terça-feira



Bárbara discute com Joana. Martinha exige que os amigos avisem a Lucas. Jéssica se desespera ao saber que a irmã foi para o hospital. Luiza esconde o celular de Lucas na mochila de Fábio. O bebê de Martinha nasce, mas é internado na UTI neonatal. Nanda convence Rômulo a participar do Grand Prix de MMA. Bárbara reclama com Caio por ele ter defendido Joana. Tânia, Joana e Nanda tentam animar Jéssica. Jabá, Juliana, Júnior e Lucas confortam Martinha. Mônica se diverte com Belloto. Joana se preocupa com a ida de Mauro à academia. Gabriel critica as atitudes de Bárbara. Joana tenta convencer Mauro a investir na Forma e ele exige manter Vanderson como um atleta patrocinado. Renato tira satisfações com Sula. Rômulo faz fisioterapia na Forma. Luiza visita Martinha no hospital. Joana vê Vanderson atacar Nanda e o expulsa da academia.



Quarta-feira



Nanda convence Joana a patrocinar Rômulo. Martinha reclama da visita de Luiza. Todos disputam a atenção de Mônica. Martinha volta para casa com Lucas e o filho. Joana inicia a criação de um site para a Forma. Martinha não gosta quando Lucas recebe um telefonema de Luiza. Nanda explica a Jéssica por que não assistirá à luta de Rômulo. Martinha fica encantada com Mônica. Mauro avisa a Joana que vendeu sua parte na academia. Mônica anima Belloto. Lucas pensa em convidar Luiza para visitar o filho e Martinha não gosta. Joana demonstra a Tânia sua insegurança com o novo sócio da Forma. Começa a luta de Rômulo. Caio anuncia a Bárbara que é o novo sócio da academia.



Quinta-feira



Bárbara se anima com a notícia de Caio. Belloto repreende Rômulo por se preocupar com a ausência de Nanda. Giovane, Gabriel e Jorjão cuidam de Cléo. Rômulo vence a luta e Belloto comemora. Caio afirma a Ricardo que ficará com tudo o que pertence a ele. Jéssica se incomoda ao ver o entrosamento entre Mônica e Belloto. Cléo confunde Gabriel com o filho. Nanda termina o namoro com Renato. Fábio apoia Manuela e a deixa comovida. Jorjão e Gabriel se emocionam com Cléo. Jéssica reclama da intimidade entre Belloto e Mônica. Rômulo beija Sula. Arthur acampa com Belinha. Caio conta para Joana que ele é o novo sócio da academia.



Sexta-feira



Joana estranha a afirmação de Caio sobre Ricardo não sair do hospital. Sula se declara para Rômulo. Nanda conta para Jéssica que terminou o namoro com Renato. Bárbara gosta quando Caio diz que ela o representará na academia. Mônica divulga a aula com Belloto nas redes sociais e Jéssica se incomoda. Tânia não acredita na boa vontade de Caio. Manuela incentiva Luiza a ir com a turma visitar Martinha. Jéssica acusa Belloto de querer se aproveitar do sucesso de Mônica. Tita não acredita que Bárbara seja uma boa administradora para a Forma. Martinha pede para Luiza sair de sua casa. Bárbara anuncia a volta à academia e todos ficam apreensivos. Rômulo pede para namorar Sula, mas se arrepende ao descobrir que Nanda terminou com Renato. Bárbara ironiza Joana por achar que Caio irá ajudá-la.