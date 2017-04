Confira a semana de A força do querer (3 a 8/4)

Segunda-feira



Eugênio avisa a esposa que viajará para o Acre com Ruy. Joyce orienta a sessão de fotos de Ivana. Eurico pede que Silvana pare de jogar. Joyce exibe Ivana no shopping. Ruy cai no rio durante a travessia de barco e Eugênio se desespera. Zeca tenta ajudar Ruy, mas acaba sendo levado com ele pela correnteza. Bibi reclama da ausência de Caio. Eugênio e Abel procuram por Ruy e Zeca. Caio vê Bibi beijar Rubinho e decide deixar o Brasil. Eurico é avisado do acidente com o sobrinho e pede para Silvana falar com Joyce. Ruy e Zeca são resgatados e instruídos por um índio a tomar cuidado com o que vem das águas. Há uma passagem de tempo. Ruy, já adulto, e ao lado de Cibele, relembra a história de seu afogamento. Dantas comemora com Eugênio a união dos filhos. Joyce questiona Silvana sobre ela ter sido vista em uma mesa de pôquer. Eugênio anuncia que abandonará a empresa e Eurico fica furioso. Aurora lamenta o casamento de Bibi com Rubinho. Ruy vai com Eugênio ao Pará. Joyce critica Ivana. Ao chegar de viagem, Zeca é recebido com festa pelos moradores de Parazinho e vai atrás de Ritinha. Ruy e Zeca se encantam ao ver Ritinha nadando com os botos.



Terça-feira



Ruy pergunta sobre Ritinha. Ritinha não consegue convencer Zeca a entrar no rio com ela. Abel não gosta quando o filho diz que se casará com Ritinha. Cibele avisa a Ruy que comprará uma cobertura para eles morarem após o casamento. Eurico afirma que Dantas quer se aproveitar da inexperiência de Ruy na empresa. Silvana sai para jogar pôquer. Ivana conta que vai entrar para o time de vôlei e se entristece com o desprezo de Joyce. Abel se desentende com Edinalva. Ritinha percebe o olhar de Ruy e o provoca. Ruy leva Ritinha para passear e descobre que Zeca é caminhoneiro. Bibi fica encantada com o romantismo de Rubinho. Heleninha comenta com Joyce que seu irmão Caio voltará ao Brasil. Ruy contrata os serviços de Zeca. Abel comenta que gostaria de encontrar o índio que salvou a vida de seu filho. Bibi recebe uma carta de despejo. Ritinha pede para ir com Zeca para o Rio de Janeiro. Ruy vê Ritinha se despedir de Zeca.



Quarta-feira



Ritinha fica furiosa por Zeca não querer levá-la para o Rio de Janeiro. Nazaré afirma a Abel que convencerá o sobrinho a ficar em Niterói. Joyce pede para conversar com Simone sobre Ivana. Cibele leva um fora de Abigail quando fala sobre dieta. Ruy comenta com Zeca sobre seu casamento. Joyce questiona Simone sobre Ivana. Eurico exige que Junqueira não aceite o pedido de Dantas para que Cibele trabalhe na assessoria da presidência da empresa. Cirilo pega Caio no aeroporto. Bibi tenta conseguir dinheiro para pagar seu aluguel atrasado. Zeca vê Ritinha escondida em sua carroceria e a leva de volta para casa. Ruy tenta agarrar Ritinha, que entra no rio e é protegida pelos botos. Aurora entrega a Bibi um anel que a filha ganhou de Caio quando ainda estavam juntos. Ivana pede para ter uma conversa séria com Eugênio. Ritinha procura Ruy em sua pousada.



Quinta-feira



Ruy tenta ficar com Ritinha. Ivana pede para morar sozinha. Joyce discute com Eugênio. Zeca conversa com Nazaré sobre Ritinha. Ritinha diz a Marilda que irá para o Rio de Janeiro com Ruy. Silvana indica uma arquiteta para ajudar Eugênio com o projeto de seu escritório. Cirilo marca uma viagem com Caio. Aurora discute com Rubinho. Bibi e Caio se veem na rua. Bibi é assaltada no ônibus e acaba sofrendo um acidente. Eugênio fica feliz com o trabalho de Irene. Silvana avisa a Eurico que irá demorar para voltar para casa. Caio flagra Silvana em uma mesa de pôquer. Ritinha prepara um banho de ervas. Zeca chega ao Rio de Janeiro e leva Nazaré em casa. Ritinha não encontra Ruy no local marcado e decide ir atrás dele em Belém, acreditando que o encontrará antes dele embarcar para o Rio. Zeca se desespera ao saber da fuga da noiva. Ritinha chega a Belém.



Sexta-feira



Em ação como policial, Jeiza desafia Zeca, que fica furioso. Janete e Gislene falam mal de Ritinha na cidade. Edinalva tenta descobrir com Marilda informações sobre o paradeiro de sua filha. Ritinha não consegue encontrar Ruy e decide voltar para casa. Jeiza libera Zeca. Ruy volta para o escritório e Cibele se anima. Francineide convence Ritinha a passar a noite em Belém. Nazaré mente para que Zeca não volte ao Pará. Caio aparece na casa de Silvana e ela se desespera. Bibi discute com Aurora. Zeca descobre que Jeiza é filha da amiga de Nazaré e se incomoda. Abel conta para o filho o que aconteceu com Ritinha. Ritinha consulta uma rezadeira. Zeca decide terminar seu noivado e permanecer no Rio de Janeiro. Caio encontra Heleninha e conhece o sobrinho Yuri. Bibi é despejada de casa. Marilda conta que Zeca não voltará para o Pará e Ritinha decide ficar em Belém.



Sábado



Francineide leva Ritinha até seu trabalho. Caio afirma a Junqueira que não quer voltar a trabalhar com comércio. Bibi dorme em um bar com Rubinho. Zeca se impressiona com Jeiza lutando. Ritinha pede para Francineide mentir para Edinalva sobre seu paradeiro. Jeiza não acredita que Zeca não tenha visto sua luta. Zeca afirma a Abel que não quer mais saber de Ritinha. Jeiza repreende Cândida por ter reatado com o namorado. Ivana se interessa por Cláudio. Eurico confidencia a Silvana que Dantas viu Eugênio almoçando com uma mulher. Ivana desiste de sair com Cláudio e Joyce se irrita. Heleninha reclama das fantasias de Yuri. Bibi tenta recuperar sua matrícula na faculdade. Silvana questiona Joyce sobre seu casamento com Eugênio e decide procurar Irene. Caio e Bibi se veem na faculdade. Zeca vê Ritinha trabalhando em um aquário, vestida como uma sereia.