Roberto Carlos lança música inédita para nova novela da Globo

O cantor Roberto Carlos lança nesta quarta-feira, dia 5 de abril, mais uma música inédita em sua carreira: "Sereia".



A faixa foi composta pelo artista especialmente para a novela A Força do Querer , de Gloria Perez, que estreia hoje no horário nobre da Globo .



Balada com o tom romântico característico do Rei, “Sereia” é tema da protagonista da trama, interpretada por Ísis Valverde. A produção é do próprio Roberto, com arranjo de Tutuca Borba.