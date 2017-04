TV Brasil desliga sinal analógico das parabólicas

A TV Brasil deu um novo passo nas suas transmissões via parabólica nesta segunda-feira, dia 3 de abril, com o desligamento de seu sinal analógico.



Os proprietários de antenas parabólicas apontadas para o satélite Star One C2 e conectados via receptores analógicos verão no lugar do canal uma mensagem avisando sobre o desligamento do sinal e a frequência da nova transmissão em digital.



Por enquanto, o público pode conferir o sinal digital da TV Brasil no Star One C2 na frequência 3675, polarização Vertical, symbol rate 7500. Já os proprietários de antenas apontadas para a banda C do satélite SES6 poderão conferir a programação em alta definição na frequência 4055, polarização circular à esquerda e symbol rate 7500.