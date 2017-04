SporTV exibe Chapecoense versus Atlético Nacional de Medellín

O canal de televisão por assinatura SporTV exibe nesta terça-feira, dia 4 de abril, a partir das 19h15, a partida entre o Chapecoense e o Atlético Nacional de Medellín , da Colômbia. A transmissão será ao vivo com "Pré-Jogo" a partir das 18h45.



A partida de ida será excepcionalmente em Chapecó à pedido do time brasileiro para homenagear a equipe colombiana por toda atenção dispensada no final do ano durante o acidente que vitimou diversos atletas do Chapecoense.



Nas redes sociais a equipe brasileira se solidarizou com as vítimas da recente enchente na Colômbia.