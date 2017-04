Estréias de abril do canal Investigação Discovery

O canal Investigação Discovery programou para abril muitas estréias em sua grade de programação.

4 Feira dia 05/04 as 23h11 estréia a 3 Temporada da aérie Matadores Frios

Sabado dia 08/4 as 21h30 estréia a 2 Temporada da série Prisioneiras

22h23 estréia a nova série People Magazine Alem da Noticia

Terça Feira dia 11/4 as 21h35 estréia a 4 Temporada da´série DNA Criminoso

Quinta Feira dia 13/3 as 21h35 estréia 3 Temporada da série O Crime Quase Perfeito

2 Feira dia 24/4 as 22h23 estréia a nova série Mulheres Vitimas Desaparecidas

2 Feira dia 24/4 as 23h11 estréia a 2 Temporada da série Quebra Cabeça Criminal

6 Feira dia 28/4 as 23h11 estréia a 9 Temporada da série As Verdadeiras Mulheres Assassinas

Sabado dia 29/4 as 23h11 a 2 Temporada da série da série America do Odio

Com a Informação do canal Investigação Discovery