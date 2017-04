Especial Florida Georgia Line

A banda Florida Georgia Line é uma banda norte americana do gênero Country. É formada por Tyler Hubbard e Brian Kelley. Sua música de maior sucesso no Brasil é "H.O.L.Y.", que toca em rádios como a Antena 1. Nos Estados Unidos a banda ganhou disco de ouro pelo single "Cruise".



H.O.L.Y.













This Is How We Roll













Cruise













Dirt













Stay