Quem vc prefere Rede NGT ou Rede Brasil?

Quem vc prefere: Rede NGT ou Rede Brasil? Rede NGT 0.00% Rede Brasil 100.00%

Pablo Amir em Ontem, 22:28



anos | Mar 2017 | Mensagens: 9 | Veranópolis - RS



E aí pessoal qual canal vcs preferem











J.B.F.LIMA em Ontem, 22:43



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1640 | Barreiras - BA



O amigo poderia ter colocado em "enquete"...



Em termos de programação prefiro Rede Brasil, mas em termos de sinal prefiro a NGT.

RBTV aqui de carona no C1 já faz alguns meses que ficou sem sinal, já a NGT tem sinal mais estável no C3, apesar de que esses dias tem caido a qualidade.





Larry.Tate em Ontem, 22:44



anos | Out 2007 | Mensagens: 1839 | São Paulo - SP



Rede Brasil.





CRISPIM em Ontem, 23:23 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6548 | Itajaí - SC



Adicionado enquete, Pablo Amir e J.B.F.LIMA .





Abs.





Lucasfrade em Ontem, 23:26 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3617 | Taubaté - SP



O que passa de bom na NGT?

















