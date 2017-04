Fora da TV paga, programas dominicais perdem até 35% dos telespectadores

Você está lendo um tópico

Fernando.Alves em Hoje, 08:51



anos | Jul 2007 | Mensagens: 261 | Belo Horizonte - MG



REDAÇÃO - Publicado em 03/04/2017, às 12h11



A guerra comercial entre Record, SBT e RedeTV! e as principais operadoras de TV por assinatura continua fazendo estragos. No primeiro final de semana fora da TV paga na Grande São Paulo, os programas dominicais mais vistos da TV aberta sofreram forte queda. O mais afetado foi o Domingo Show, da Record: caiu de 8,7 pontos em média em março para 5,7 ontem (2), um tombo de 35%



Até o Programa Silvio Santos, uma instituição dos domingos na TV, está sofrendo sem Net, Sky, Claro e Oi. A atração perdeu 2 pontos, ou 19%: oscilou de 10,7 para 8,7 pontos. Também no SBT, o Eliana caiu 32%: de 8,1 em março para 5,5.



Em números absolutos, a maior queda foi do Domingo Espetacular. Vice-líder em seu horário, a revista semanal da Record perdeu quase 4 pontos. Foi de 12,0 em março para 8,2, uma variação negativa de 32%. O Hora do Faro, que deu 10,9 pontos no último mês, perdeu 2 pontos, ou 19%.



Apesar da queda das concorrentes, a Globo não registrou grandes ganhos. O Domingão do Faustão subiu só um ponto (de 17,8 para 18,8) e o Fantástico ganhou apenas 7,5% de audiência (de 21,4 para 23,0).



Na média do dia (das 7h à meia-noite), o tombo da Record foi de 38%. De 8,4 pontos de média em março, caiu para 5,2, mesma pontuação do SBT, que teve 7,1 no mês passado. A Globo, ao invés de crescer, perdeu um décimo (de 15,5 para 15,4 pontos).



Isso quer dizer que o público dos dominicais da Record e do SBT não migrou para a Globo. E apenas uma pequena parte foi para os canais pagos (só 1,6 ponto).



mauro_directv em Hoje, 09:55



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2389 | Foz do Iguaçu - PR



TV aberta são misturados com o IBOPE da TV Paga ?



Quer dizer que os números de IBOPE dasão misturados com o IBOPE da





mjbondioli em Hoje, 10:23



anos | Jan 2017 | Mensagens: 335 | Pindamonhangaba - SP



mauro_directv escreveu TV aberta são misturados com o IBOPE da TV Paga ?



Quer dizer que os números de IBOPE dasão misturados com o IBOPE da



Parece, né.





mjbondioli em Hoje, 10:25



anos | Jan 2017 | Mensagens: 335 | Pindamonhangaba - SP



Se esses números servirem como exemplo de que as pessoas estão gastando esse tempo lendo, ouvindo música, assistindo um filme ou outro canal da tv por assinatura, seria recompensador.

















