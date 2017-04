Você está lendo um tópico

Infestada de pastores e sem tv paga, Redetv! dá traço no ibope

Lucasfrade em Hoje, 11:14 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3618 | Taubaté - SP



A situação anda caótica para os lados da Redetv! Sem audiência da tv paga e tendo problemas até com as igrejas que locam os horários, a emissora só pontuou no Ibope com o programa A Tarde é Sua. Está na hora de diminuir as fofocas, os pastores, e oferecer uma programação de qualidade, que atraia os telespectadores.



Te Peguei 0,2

Tá Sabendo? 0,2

Melhor pra Você 0,5

A Tarde É Sua 1,4

RedeTV! News 0,5

TV Fama 0,4

The Tudors 0,4

Mariana Godoy Entrevista 0,5

Leitura Dinâmica 0,4

Amaury Jr. 0,4











mjbondioli em Hoje, 11:40



anos | Jan 2017 | Mensagens: 335 | Pindamonhangaba - SP



A RedeTV! é o primeiro dos canais de aluguel.



A televisão no Brasil, do jeito como a legislação permite e na realidade econômica que enfrentamos, não permite mais do que 3 redes nacionais de variedades.



Além da Globo, e capengando temos outros 3 canais que tentam: Record, SBT e Band.



Dos 3, a Band foi o que mais sofreu com o surgimento da tv paga. Se antes era conhecido como o canal dos esportes, hoje, praticamente não existe mais nenhum esporte nela, além das mesas redondas e uma ou outra atração sub-locada da Globo.



O grande deslize da Band foi o de pegar o seu então carro-chefe, transferi-lo para um canal pago e aos poucos, eliminá-lo de sua programação.



Tentou ser uma tv de variedades, mas exceto em alguns casos, falhou. Teve um grande déficit orçamentário, foi a pioneira na locação de espaço para pastores, no horário nobre, e agora se tornou refém disso, com justamente parte do horário nobre engessado.



O SBT e o que sempre foi: um canal de entretenimento puro e simples. Tenta ter uma programação jornalistica, mas falha. O grande defeito do SBT é não rejuvenecer. Está centralizada nos mesmos programas de sempre: Silvio Santos, Raul Gil, Chaves, novelas mexicanas. A dependência do canal nesses nomes vai acabar sendo a sua ruína. O SBT precisa urgentemente contratar um diretor de programação que não seja ninguém da família Abravanel. Alguém de fora, que traga novos ares para o canal. Eles tem infra-estrutura. Resta alguém que pegue essa infra-estrutura e utilize-a com criatividade.



A Record tenta unica e simplesmente ser uma Globo popularesca, sensacionalista e evangélica. Ela depende de um povo servil, pobre e ignorante para se manter. Comparavelmente com a Globo, ela tem tudo a se tornar uma Globo ainda mais maquiavélica e manipuladora.



A Globo é uma emissora maquiavélica, manipuladora e que se mantém graças ao seu poderio econômico.



A Record é tudo isso e ainda tem um poderio religioso por trás.

















