Quando teremos a TVI Portugal no Brasil ???

b@nzé em Hoje, 12:57



Por que este canal até hoje não chegou ao Brasil ???



A TVI de Portugal é campeã de audiência em Portugal. Tendo bons programas, telenovelas, telejornais, etc.Por que este canal até hoje não chegou ao Brasil ???











Ricardo em Hoje, 13:03 Administração



Não dá pra saber ao certo, mas talvez devido a falta de interesse do canal...

















