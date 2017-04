Novo velocímetro RJNET

Você está lendo um tópico

Paulo Frank em Hoje, 13:35











http://www.rjnet.com.br/ Utilizei e gostei...











Raeken em Hoje, 13:43 Moderação







Uau!

Antes era um teste super simples e todo errado.



Agora, ficou no mesmo nível do Speedtest.



Testado e aprovado!





Lucasfrade em Hoje, 13:46 Colaboração







Realmente muito bom! Mais preciso que o da Copel.





xoto em Hoje, 15:59







Eu prefiro o fast.com

















