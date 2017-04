Você está lendo um tópico

Televisão

Quem vc prefere Tv Cultura ou Tv Brasil?

Quem você prefere TV Cultura ou TV Brasil? TV Cultura 87.50% TV Brasil 12.50%

Pablo Amir em Hoje, 17:03



anos | Mar 2017 | Mensagens: 12 | Veranópolis - RS















Raeken em Hoje, 17:11 Moderação



anos | Jun 2014 | Mensagens: 875 | São Paulo - SP



Pablo Amir , adicionei a opção de Enquete em seu tópico.



Respondendo... tenho mais costume em assistir a TV Cultura. Então, fico com essa opção. , adicionei a opção de Enquete em seu tópico.Respondendo... tenho mais costume em assistir a TV Cultura. Então, fico com essa opção.





mjbondioli em Hoje, 17:16



anos | Jan 2017 | Mensagens: 338 | Pindamonhangaba - SP



TV Cultura, sem nenhuma dúvida.





paulo motta em Hoje, 18:38



anos | Jul 2014 | Mensagens: 247 | São Paulo - SP



Tv Brasil, pois principalmente o jornalismo deles é infinitamente melhor. A Cultura já foi boa até alguns anos atrás, hj está péssima, com destaque negativo para o programa medíocre manos e minas, esse sem dúvida nenhuma não dá pra assistir.

















