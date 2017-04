Você está lendo um tópico

Quem vc prefere Record ou SBT?

Quem vc prefere Record ou SBT? record 7.69% sbt 92.31%

Pablo Amir em Hoje, 17:32



anos | Mar 2017 | Mensagens: 12 | Veranópolis - RS



E aí pessoal qual vcs preferem











mjbondioli em Hoje, 18:02



anos | Jan 2017 | Mensagens: 338 | Pindamonhangaba - SP



Um tiro na testa.



Brincadeira... SBT.



Se estivéssemos em 1987, provavelmente continuaria preferindo o SBT



E se estivéssemos em 1984, a Record, pois o SBT só teria retransmissor oficial no Vale do Paraíba em 1987.





paulo motta em Hoje, 18:33



anos | Jul 2014 | Mensagens: 247 | São Paulo - SP



NENHUM. OS DOIS SÃO UM LIXO E NÃO TEM NADA QUE PRESTA





BLANK em Hoje, 19:38



anos | Out 2005 | Mensagens: 1566 | Itamonte - MG







Contudo, sem sombra de dúvidas, Sbt!

Somente o Sbt (antiga TVS canal 11 - RJ) dos dois, pois realmente eu gostava muito do canal até a decada de '90, depois somente Mundo Disney para meus filhos, e a Praça ainda, apenas, pois nem filmes clássicos e nem séries mais são exibidas!Contudo, sem sombra de dúvidas, Sbt!

















