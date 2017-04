Você está lendo um tópico

Televisão

Tv Novo Tempo HD em São Paulo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 105 visitas.





FERA-SP em Ontem, 23:58



anos | Ago 2012 | Mensagens: 316 | São Paulo - SP









Acaba de entrar no ar a Tv Novo Tempo em São Paulo no canal 46D/46.1























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído