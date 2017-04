Você está lendo um tópico

Televisão

Xuxa estreia novo programa com a quinta pior audiência de sua história

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 66 visitas.





Rafa! em Hoje, 01:02



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1669 | São Paulo - SP



Xuxa estreia novo programa com a quinta pior audiência de sua história





Xuxa Meneghel no estúdio do Dancing Brasil, que estreou ontem (3) na Record/Reprodução RecordTv



A estreia de Dancing Brasil rendeu 5,0 pontos na Grande São Paulo ontem (3). Foi a quinta pior audiência de Xuxa em seus mais de 30 anos de televisão. Prejudicado pelo corte do sinal da Record nas operadoras de TV paga, o reality teve metade do ibope da primeira edição do extinto Xuxa Meneghel (10,4 pontos em agosto de 2015), que só registrou audiência inferior 5,0 pontos em quatro ocasiões. A atração ficou em terceiro lugar no Ibope, atrás do SBT, que no mesmo horário marcou 5,7 pontos



Globo

Média do dia (7h/0h): 17,1

Bom Dia São Paulo 10,4

Bom Dia Brasil 10,6

Mais Você 8,2

Bem Estar 7,2

Encontro 7,8

SP TV 1ª Edição 13,6

Globo Esporte 12,9

Jornal Hoje 12,9

Vídeo Show 10,7

Sessão da Tarde: O Melhor Amigo da Noiva 12,3

Senhora do Destino 16,4

Malhação 18,9

Novo Mundo 22,7

SP TV 2ª Edição 27,3

Rock Story 28,9

Jornal Nacional 32,0

A Força do Querer (estreia) 33,1

Big Brother Brasil 27,4

Tela Quente: No Limite do Amanhã 15,7

Jornal da Globo 7,3

O Álbum da Grande Família 5,5

Under the Dome 4,5

Corujão 1: Meu Nome Não É Johnny (Parte 1) 4,1

Corujão 1: Meu Nome Não É Johnny (Parte 2) 3,8

Hora 1 6,2



RecordTv

Média do dia (7h/0h): 5,8

Balanço Geral Manhã

2,5

SP no Ar 4,8

Fala Brasil

4,6

Hoje em Dia 3,2

Balanço Geral SP - de 12h a 14h40 6,2

Balanço Geral SP - de 14h44 a 15h 7,4

Ribeirão do Tempo 4,7

Vidas em Jogo 4,2

Cidade Alerta 6,5

A Escrava Isaura 8,8

O Rico e Lázaro 10,0

Jornal da Record 6,8

Dancing Brasil 5,0

Programa do Porchat 2,9

Fala que Eu te Escuto 1,1

Igreja Universal do Reino de Deus 0,4



SBT

Média do dia (7h/0h): 5,0

Primeiro Impacto 2,2

Mundo Disney 2,8

Bom Dia e Cia 5,3

Clube do Chaves 5,7

Fofocalizando 4,4

Casos de Família 4,4

Rubi 5,2

O Que a Vida me Roubou 5,7

SBT Brasil

5,1

Carinha de Anjo 8,7

Chiquititas 8,0

Programa do Ratinho 6,6

Máquina da Fama 4,1

The Noite 3,0

SBT Notícias 1 2,2

SBT Notícias 2 1,9



BAND

Média do dia (7h/0h): 2,9

Band News 0,6

Café com Jornal

1,4

Dia a Dia

0,8

Sempre Bem

0,4

Os Simpsons

0,8

Jogo Aberto 3,4

Os Donos da Bola 2,8

Game Phone 0,9

Brasil Urgente (rede) 4,8

Brasil Urgente (local) 6,9

Jornal da Band 6,8

Ezel 2,5

Polícia 24H - Melhores Momentos 1,1

Polícia 24H 2,8

Jornal da Noite 1,3

Os Simpsons 0,9

Uma História de Horror Americana 1,0

Vídeos Incríveis 0,8



RedeTV!

Média do dia (7h/0h): 0,5

Te Peguei 0,2

Tá Sabendo? 0,5

Melhor pra Você 0,8

A Tarde É Sua 1,4

Master Game 0,1

Você na TV 0,3

RedeTV! News 1,0

TV Fama 1,0

Superpop 0,7

Documento Verdade 0,4

Leitura Dinâmica 0,3

É Notícia 0,3

Fonte: Emissoras



Cada ponto equivale a 70.559 mil domicílios na Grande SP







Original:

Follow us: @danielkastro on Twitter | noticiasdatvoficial on Facebook A estreia de Dancing Brasil rendeu 5,0 pontos na Grande São Paulo ontem (3). Foi a quinta pior audiência de Xuxa em seus mais de 30 anos de televisão. Prejudicado pelo corte do sinal da Record nas operadoras de TV paga, o reality teve metade do ibope da primeira edição do extinto Xuxa Meneghel (10,4 pontos em agosto de 2015), que só registrou audiência inferior 5,0 pontos em quatro ocasiões. A atração ficou em terceiro lugar no Ibope, atrás do SBT, que no mesmo horário marcou 5,7 pontosGloboMédia do dia (7h/0h): 17,1Bom Dia São Paulo 10,4Bom Dia Brasil 10,6Mais Você 8,2Bem Estar 7,2Encontro 7,8SP TV 1ª Edição 13,6Globo Esporte 12,9Jornal Hoje 12,9Vídeo Show 10,7Sessão da Tarde: O Melhor Amigo da Noiva 12,3Senhora do Destino 16,4Malhação 18,9Novo Mundo 22,7SP TV 2ª Edição 27,3Rock Story 28,9Jornal Nacional 32,0A Força do Querer (estreia) 33,1Big Brother Brasil 27,4Tela Quente: No Limite do Amanhã 15,7Jornal da Globo 7,3O Álbum da Grande Família 5,5Under the Dome 4,5Corujão 1: Meu Nome Não É Johnny (Parte 1) 4,1Corujão 1: Meu Nome Não É Johnny (Parte 2) 3,8Hora 1 6,2RecordTvMédia do dia (7h/0h): 5,8Balanço Geral Manhã2,5SP no Ar 4,8Fala Brasil4,6Hoje em Dia 3,2Balanço Geral SP - de 12h a 14h40 6,2Balanço Geral SP - de 14h44 a 15h 7,4Ribeirão do Tempo 4,7Vidas em Jogo 4,2Cidade Alerta 6,5A Escrava Isaura 8,8O Rico e Lázaro 10,0Jornal da Record 6,8Dancing Brasil 5,0Programa do Porchat 2,9Fala que Eu te Escuto 1,1Igreja Universal do Reino de Deus 0,4SBTMédia do dia (7h/0h): 5,0Primeiro Impacto 2,2Mundo Disney 2,8Bom Dia e Cia 5,3Clube do Chaves 5,7Fofocalizando 4,4Casos de Família 4,4Rubi 5,2O Que a Vida me Roubou 5,7SBT Brasil5,1Carinha de Anjo 8,7Chiquititas 8,0Programa do Ratinho 6,6Máquina da Fama 4,1The Noite 3,0SBT Notícias 1 2,2SBT Notícias 2 1,9BANDMédia do dia (7h/0h): 2,9Band News 0,6Café com Jornal1,4Dia a Dia0,8Sempre Bem0,4Os Simpsons0,8Jogo Aberto 3,4Os Donos da Bola 2,8Game Phone 0,9Brasil Urgente (rede) 4,8Brasil Urgente (local) 6,9Jornal da Band 6,8Ezel 2,5Polícia 24H - Melhores Momentos 1,1Polícia 24H 2,8Jornal da Noite 1,3Os Simpsons 0,9Uma História de Horror Americana 1,0Vídeos Incríveis 0,8RedeTV!Média do dia (7h/0h): 0,5Te Peguei 0,2Tá Sabendo? 0,5Melhor pra Você 0,8A Tarde É Sua 1,4Master Game 0,1Você na TV 0,3RedeTV! News 1,0TV Fama 1,0Superpop 0,7Documento Verdade 0,4Leitura Dinâmica 0,3É Notícia 0,3Fonte: EmissorasCada ponto equivale a 70.559 mil domicílios na Grande SPOriginal: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audienci...655#ixzz4dL9UFmT8 Follow us: @danielkastro on Twitter | noticiasdatvoficial on Facebook























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído