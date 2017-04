Você está lendo um tópico

Fofocalizando surpreende e conquista a vice-liderança

Na tarde desta última terça-feira, dia 4 de abril, o programa Fofocalizando registrou altos índices de audiência e superou a novela exibida pela Record TV.



No horário em que as duas atrações foram ao ar simultaneamente, das 15h00 às 15h42, a atração do SBT marcou 4,7 pontos de média contra 4,3.



Na média geral, das 14h45 às 15h42, ‘Fofocalizando’ marcou 4,7 pontos de média, 11% de share e alcançou 6,3 pontos de pico.











Péssima audiência, mas a Record foi pior.

















