Investigação Discovery reconstitui crimes que foram destaque na People Magazine

Crimes que geraram comoção, consternaram comunidades inteiras e ganharam as páginas de uma das mais famosas publicações americanas são temas para People Magazine: Além da Notícia , série inédita que o canal Investigação Discovery estreia no sábado, 8 de abril, às 22h20.



A cada episódio de uma hora, a atração reconstitui um caso que mobilizou a redação da People para depois fazer parte da história criminal americana; são crimes hediondos que intrigaram investigadores e jornalistas. Os próprios repórteres e editores envolvidos na apuração situam o telespectador em tramas complexas que desafiam os limites entre realidade e ficção.



Triângulos amorosos, traições, assassinatos em séries, raptos e homicídios cujos autores se escondem sob evidências plantadas e falsos álibis – as histórias contadas pela série trazem revelações surpreendentes que são revividas enquanto dramatizações e entrevistas recriam o percurso das investigações. Imagens reais das cenas do crime e registros audiovisuais dos interrogatórios e julgamentos completam o panorama apresentado por People Magazine: Além da Notícia .