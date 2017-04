Turner faz mais um importante investimento em esportes

A Turner América Latina anunciou a compra dos direitos da Primeira Divisão de Futebol na Argentina ( Campeonato Argentino ), em parceria com a Fox América Latina . O anúncio foi feito por Whit Richardson, presidente da Turner na região.



Este acordo representa mais um marco no significativo de investimento feito em esportes pela empresa nos últimos anos e reafirma o nível de comprometimento da Companhia com o gênero. Desde a importante aquisição do Esporte Interativo à conquista da Liga dos Campeões e do Brasileirão, a partir de 2019, a Turner continua a se posicionar como um dos principais players na indústria de esportes.



“Estamos muito felizes em fazer mais um investimento estratégico no segmento de esportes e planejamos aproveitar a experiência e os aprendizados do nosso time do Esporte Interativo para garantir a melhor entrega do nosso novo conteúdo esportivo na Argentina ”, afirma Whit Richardson, presidente da Turner América Latina.