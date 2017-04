I.Sat estreia o premiado filme "Paulina"

O canal de televisão por assinatura I.Sat estreia no sábado, dia 22 de abril, a partir da meia-noite (na madrugada de sábado para domingo), o longa " Paulina ". Dirigido por Santiago Mitre (El estudiante) e premiado em Cannes e San Sebastián, este remake do filme protagonizado em 1960 pela atriz e atual apresentadora de TV que é um ícone argentino Mirtha Legrand espanta e ataca.



Apesar da oposição familiar, uma jovem advogada (Dolores Fonzi) abandona sua carreira promissora em Buenos Aires para ser professora em uma região perigosa de Misiones, no nordeste da Argentina. Ao começar a nova vida, é estuprada por uma gangue integrada por alguns dos seus alunos. Enquanto o pai dela, que é juiz (Oscar Martínez), procura os culpados, ela decide manter os seus planos e defender as suas convicções.