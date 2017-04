Multishow transmite ao vivo show de Marília Mendonça nesta sexta

O canal de televisão por assinatura Multishow transmite ao vivo nesta sexta-feira, dia 7 de abril, a partir das 23h15, o show "Realidade", mais novo recente trabalho de Marília Mendonça .



Músicas como “Infiel”, “Eu Sei de Cor”, “Como Faz Com Ela” e “Saudade Do Meu Ex” fazem parte do setlist.



O show será realizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e contará com duas horas de duração.

O telespectador poderá conferir pela TV e pelo site (www.multishow.com.br).