CCTV14 e Guangdong TV FTA no Intelsat10 10A

Os dois canais estao abertos no Mux de canais Chineses 3648L sr 20160 vale lembrar que esse mux tem sinal fraco eu pego com uma antena rastreavel de 5m























