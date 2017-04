Você está lendo um tópico

Rádio Globo confirma negociação por canal FM em São Paulo

Rafa! em Hoje, 20:32



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1673 | São Paulo - SP



Rádio Globo confirma negociação por canal FM em São Paulo



O Sistema Globo de Rádio divulgou nota nesta terça-feira (4) confirmando que está em negociação com um canal FM na capital paulista. Tanto a 94.1 FM (ligada à antiga Rádio Atual) quanto a 92.5 FM (controlada pela Rede Mundial de Comunicação) são frequências que estão com projetos indefinidos atualmente. Além disso, a nota do SGR também confirma a estreia da nova grade da rede para a segunda quinzena de maio.







A chegada da Rádio Globo AM 1100 de São Paulo ao dial FM da capital paulista está gerando grande expectativa no mercado paulistano, que conta com dois canais com projetos indefinidos. A 94.1 FM está com uma programação musical desde que deixou de transmitir a programação da Bradesco Esportes FM. Já a 92.5 FM está retransmitindo a programação da Feliz FM 92.9, que passou a ocupar o canal que era da Rádio Estadão FM. A 92.5 FM vai deixar de transmitir a programação da Feliz FM na próxima sexta-feira (7) e deverá apresentar seu novo projeto aos ouvintes.



No dia 24 de março o tudoradio.com publicou uma matéria levantando a possibilidade de a 92.5 FM ser ocupada pela programação da Top FM 104.1 de São Paulo. A informação é extraoficial e, se concretizada, vai ampliar a capacidade de cobertura da Top FM em São Paulo, já que a 104.1 FM teve o seu sistema irradiante deslocado para Guarulhos. Porém, outros projetos também são “ventilados” para a frequência.



Com isso, cresce a expectativa de a Rádio Globo ocupar o canal 94.1 FM, informação que ainda não é confirmada pela direção do Sistema Globo de Rádio, mas que circula nos “corredores” da empresa. A confirmação deve ocorrer ainda este mês.



Nova programação da Rádio Globo



A partir da segunda quinzena de maio, o Sistema Globo de Rádio (SGR) apresentará uma nova Rádio Globo. Com programação focada em entretenimento, a rádio ressurgirá mais leve e dinâmica, antenada nos assuntos contemporâneos e pautada em pilares como música, informação e esporte.



Em mais um projeto estratégico que reforça a sinergia entre as empresas do Grupo Globo, a grade da nova rádio vem reforçada por um time de peso, com talentos como Otaviano Costa, Leo Jaime, Monica Martelli, Marcelo Barreto, Junior e Alex Escobar. Até o final do ano, as ondas do veículo devem chegar a 50 cidades do Brasil, conforme antecipou o tudoradio.com.



A programação da emissora em São Paulo também terá um novo programa de informações, com tom leve e descontraído. A apresentação será da jornalista Mariana Godoy. Com 20 anos de TV ela dividirá as manhãs do dial paulista com o comentarista Mentor Neto, de segunda a sexta, das 6h às 8h. Segundo informações do SGR, a nova programação da Rádio Globo será “A TV Globo no rádio”.



O projeto de lançamento da nova Rádio Globo foi desenhado a partir de pesquisa de mercado, encomendadas pelo próprio SGR, que constatou a grande relevância que o rádio tem no país. De acordo com o estudo, 98% das pessoas que consomem áudio estão nesse veículo de comunicação.



Mais de 50% delas escutam o rádio todo dia e o meio possui 92% de penetração nos carros. O aparelho de rádio ainda é bastante utilizado pelos consumidores de áudio (55%), seguido pelo som do carro (43%), pelo FM no celular (40%) e pelo smartphone (17%).



