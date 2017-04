Você está lendo um tópico

Apresentador que rogou praga para maconheiros negocia demissão de TV

O apresentador Sikêra Junior, que ganhou fama nacional ao rogar praga para maconheiros no final de 2016, está negociando sua saída da afiliada do SBT em Alagoas. Ele ainda não assinou nenhum documento para formalizar sua demissão da TV Ponta Verde, mas já falou com a direção sobre sua vontade de se desligar da empresa. Terá uma reunião definitiva nesta quinta-feira (6).



Especula-se que Sikêra Junior esteja trocando a afiliada de Alagoas pelo SBT de São Paulo, onde apresentaria um programa.





Nesta quarta-feira (5), o público do Plantão Alagoas estranhou quando o programa começou sem Sikêra Junior. A produção do telejornal já sabia desde a noite de terça (4) que teria que deixar um substituto a postos para o programa, e Fábio Araújo foi convocado para ocupar essa posição. Nas redes sociais, fãs expressaram preocupação com a ausência do apresentador titular.



No final de março, Junior foi ao SBT para participar do programa The Noite e falar sobre sua carreira como apresentador em Alagoas. Nessa ocasião, ele teria conversado com profissionais da emissora e encaminhado uma negociação. O SBT não confirma que esteja negociando a contratação de Sikêra Junior.



O apresentador comanda o Plantão Alagoas há quatro anos. O telejornal policial é muito popular pelo perfil debochado de Sikêra Junior. Em dezembro, ele ganhou fama na internet com a praga que rogou no ar: "Você, que fuma maconha, vai morrer antes do Natal".



Porém, em janeiro, quem tomou um susto foi o apresentador: ele sofreu um infarto, foi internado, precisou colocar stents (próteses em formato de tubo utilizadas para desobstrução de artérias) e só voltou ao trabalho em fevereiro.



O episódio fez com que Junior (que jura nunca ter fumado maconha e ter parado de fumar cigarro comum após o infarto) ficasse ainda mais popular e chamasse a atenção. "Não sei o que vai ser, eu não tenho ensaio. Nada na minha vida foi calculado. Tudo foi acontecendo e eu fui na onda. Agora, o que vier é lucro", declarou, na época, em entrevista ao Notícias da TV.



