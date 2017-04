Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Amado Batista pede a volta da ditadura

Rafa! em Hoje, 21:32



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1673 | São Paulo - SP



Amado Batista pede a volta da ditadura



Amado Batista deixou Fábio Porchat inquieto nessa terça, 4, durante a gravação de seu programa.





O cantor, que foi preso e torturado durante a ditadura militar, usou o talk-show para fazer campanha pelo retorno do controle militar no país. "Prefiro a ditadura a essa



O cantor, que foi preso e torturado durante a ditadura militar, usou o talk-show para fazer campanha pelo retorno do controle militar no país. "Prefiro a ditadura a essa anarquia que está hoje", disse.



O músico aproveitou a ocasião para declarar em quem votará na próxima eleição presidencial. "Democraticamente, (o próximo presidente) tem que ser Jair Bolsonaro".



holygod 10 em Hoje, 22:07



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2239 | Contagem - MG



Apoiado Amado.

Esta zona que está aí tem que acabar, ninguém se entende, cada um quer roubar mais, partidos vão ganhar mais dinheiro pra campanhas e encher o bolso, bandido tem mais valor do que a gente cidadão comum e trabalhador...

















